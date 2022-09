【虛擬太空探索】 NASA更新3D可視化工具　數據庫追溯至1949年太空任務

美國太空總署(NASA)早在2020年推出「探索太陽系之眼」(Eyes on the Solar System)互動網頁,讓用戶透過3D可視化工具進行虛擬太空探索,前往小行星、彗星等。NASA近日更新了該Eyes on the Solar System後,用戶更可以看到「阿提米絲1號」(Artemis I) 登月任務路線。

據科技網站SciTech Daily報道,經過NASA兩年多努力,該3D可視化工具的新系統不僅改進了導航和控制體驗,還涵蓋126艘航天器的任務路線【附連結傳送門】。該NASA數據庫更可追溯至1949年,甚至放眼2049年的未來太空探索項目路線。

美國自從阿波羅計劃之後一直都未有進行載人登月任務,直到最近Artemis I才重新嘗試載人登月,雖然該探月發射任務已因液態氫洩漏問題,需要再次延遲發射。不過,用戶也可以利用該工具了解其路線。

除此之外,用戶還可以重溫火星探測器毅力號(Perseverance)的降落過程、以及了解矮行星和氣態巨行星(gas giant)等基礎知識。

責任編輯:張寶燕