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【虛擬太空探索】 NASA更新3D可視化工具　數據庫追溯至1949年太空任務

科技 18:50 2022/09/05

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美國太空總署（NASA）早在2020年推出「探索太陽系之眼」（Eyes on the Solar System）互動網頁，讓用戶透過3D可視化工具進行虛擬太空探索，前往小行星、彗星等。NASA近日更新了該Eyes on the Solar System後，用戶更可以看到「阿提米絲1號」（Artemis I） 登月任務路線。

據科技網站SciTech Daily報道，經過NASA兩年多努力，該3D可視化工具的新系統不僅改進了導航和控制體驗，還涵蓋126艘航天器的任務路線【附連結傳送門】。該NASA數據庫更可追溯至1949年，甚至放眼2049年的未來太空探索項目路線。

【載人航天】引擎測試未達標　NASA押後發射探月火箭SLS

【游泳機械人】僅手機大小！NASA研游泳機械人　助外星海洋勘探

美國自從阿波羅計劃之後一直都未有進行載人登月任務，直到最近Artemis I才重新嘗試載人登月，雖然該探月發射任務已因液態氫洩漏問題，需要再次延遲發射。不過，用戶也可以利用該工具了解其路線。

除此之外，用戶還可以重溫火星探測器毅力號（Perseverance）的降落過程、以及了解矮行星和氣態巨行星（gas giant）等基礎知識。

責任編輯：張寶燕

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