人行突下調 外匯存款準備金率2個百分點

為提升金融機構外匯資金運用能力，中國人民銀行決定，自今年9月15日起，下調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，即外匯存款準備金率由現行8％下調至6％。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今午跌幅突急速擴大，一度下挫逾400點低見6.9393，創2020年8月以來逾兩年新低。截至今午4點半，人民幣即期錄三連貶，收盤價創超過兩年新低。在外匯降準消息公布後，在岸人民幣一度拉升100點，離岸價亦一度短線拉升逾200點。

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人行於今年4月，曾宣布降低外匯存款準備金率1個百分點至8％，代表今年內外匯存款準備金率已累降3個百分點。人行去年5月和12月則兩次上調金融機構外匯存款準備金率各2個百分點。根據人行此前公布，7月金融機構外匯存款規模接近萬億美元，下調外匯存準率1個百分點約可釋放100億美元的流動性。調降外匯存款準備金率，將促使商業銀行更多地釋放一部分外匯資金用於市場，減少美元需求的同時增加美元供給，緩和人民幣貶值。

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民生銀行(01988)首席經濟學家溫彬認為，人行此舉向市場釋放積極信號，有利於穩定人民幣匯率預期，避免出現非理性的超調。

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