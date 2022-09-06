荷蘭科學家研發APP 聲稱靠聲音準確檢測新冠患者

全球多地新冠肺炎疫情有反彈跡象，檢測需求持續恢復。外媒報道指，有新應用程式聲稱只需聽取用戶聲音就能在1分鐘內檢測病毒，更形容結果較快速測試更為準確，而且費用全免。

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來自荷蘭Maastricht University在內的研究人員，周一（5日）在巴塞羅那舉行的European Respiratory Society International Congress發表新應用程式LSTM。LSTM目前尚未經同儕評審，但研究人員表示，由於新冠病毒會影響上呼吸道及聲帶，導致患者聲音產生細微變化，決定嘗試利用聲音檢測新冠病毒。

研究人員使用來自劍橋大學開發的COVID-19 Sounds App數據，分析包括4,352名參與者的893份聲音樣本，當中有308人確診感染。

LSTM需獲取參與者基本資訊，包括人口、疾病史及吸煙情況。程式需錄取參與者呼吸聲音，包括咳嗽3聲、深呼吸、讀3次短句子等，然後使用一種稱為「梅爾倒頻譜」（Mel-spectrogram）語音分析技術，辨別聲音關鍵特徵，包括響度、力量等變化。

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研究指，快速抗原檢測敏感度只有56%，代表在每100名患者當中，有44名無法被檢測出。相反LSTM檢測陽性成功率為89%、每100名患者當中，只有11名陽性患者無法被檢測到。

研究員Wafaa Aljbawi 指，透過人工智能（AI）分析，有效在不足一分鐘內透過簡單錄音準確找出確診患者，而且費用全免，希望程式日後可用於PCR檢測費用昂貴的低收入國家。

研究人員表示，在LSTM正式推出前，需要更多樣本。自項目開展以來，已收集來36,116名參與者的53,449個聲音樣本，用於改進及驗證程式準確性。

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責任編輯：郭麗明