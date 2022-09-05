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【國際油價】OPEC+同意10月石油每日減產10萬桶　逆轉9月增產決定、紐約油價升3%

股市 20:23 2022/09/05

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【國際油價】OPEC+同意10月石油每日減產10萬桶　逆轉9月增產決定

石油輸出國組織及盟友（OPEC+）周一（5日）舉行會議，會上決定將10月份石油產量每日減產10萬桶。由於OPEC+上月會議決定將9月份產量每日增加10桶，換言之10月產量回復到8月份水平。OPEC+消息公布後，油價升勢輕微擴大，紐約期油升約3%、每桶迫近90美元水平，布蘭特期油升逾3%、每桶升至96美元。

在會議前夕，外電引述3位消息人士指，今次OPEC+會議背景複雜，如果伊朗政府能夠恢復與世界大國的2015 年核協議，伊朗原油重返市場可能會提振石油供應。如果放寬針對伊朗制裁，預計伊朗每天將增加100萬桶的供應或全球需求的1%。

與此同時，俄羅斯表示，將停止向支持在烏克蘭軍事衝突中限制俄羅斯能源供應價格的國家供應石油。若果俄羅斯供應歐洲的天然氣進一步減少，或引發新一輪能源價格飆升。

由於擔心西方經濟放緩和衰退，布蘭特期油已從 6 月份的每桶 120 美元跌至約 95 美元。上個月，OPEC最大的生產國沙特阿拉伯表示可能會減產，以解決其認為油價下跌過大的問題。不過，實物市場走勢表明，原油供應仍然緊張，許多OPEC 成員國的產量低於目標，而西方新的制裁正在威脅俄羅斯的出口。

*重溫【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華

【國際油價】G7擬對俄石油實施價格上限　法國財長：需廣泛國際參與

【國際油價】沙特：油價脫離基本面　下月或考慮討論收緊供應

編輯：李哲毅

美股 石油 天然氣 經濟 石油輸出國組織 烏克蘭 沙特阿拉伯 歐洲 南非蘭特 俄羅斯

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