  • 31°C
香港時間 : 2022905日 (週一) 19:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中秋好去處】「活力避風塘主題區」9月9日「迎月」開放 期間限定水上市集、放水燈活動

理財智慧 18:33 2022/09/05

分享：

分享：

位於維園道銅鑼灣避風塘海濱的活化工程經已竣工，當中的「活力避風塘主題區」將於中秋節前「迎月」（9月9日）正式公眾開放，由即日起至中秋節長假期（9月12日），主題區將展示巨型傳統花牌紮作及堤階佈置，並設有期間限定的中秋裝飾，供市民「打卡」共渡佳節。

【大行報告】 比亞迪再遭「股神」減持　大和料巴菲特將沽清所有股份 短期股價續承壓【下一頁

【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本面

為了體現避風塘的新舊交融，主題區更重現3艘昔日的海上交通工具「嘩啦嘩啦」（亦被稱電船仔或水上的士），讓市民穿梭避風塘，體驗箇中的獨有文化。市民除了可到已佇立水上近七十載、全港唯一的水上三角天后平安堂內參觀外，亦可參與期間限定水上市集，與住家艇的水上人交流。主題區將設導賞團，讓市民深入了解避風塘的背景和歷史，並可在特定的避風塘範圍投放祈願水燈。上述活動的詳請將容後公布。

活動照片：
 

    點擊圖片放大
    +4
    +3

此外，主題區美化了前身為「敬記船廠」、駁通約150米的海濱長廊及保留附近現有的一棵大榕樹。為構建更舒適的海濱環境，區內提供更多綠化、戶外桌椅和遮陽設施等。近大榕樹附近更會設有特色小食亭及假日市集，售賣各種香港懷舊小食。主題區全日開放，同是寵物友善場地，歡迎市民帶同繫上牽繩的寵物到訪。

發展局局長甯漢豪致辭時表示：「政府一直與海濱事務委員會緊密合作，致力優化維港兩岸海濱，發展新的海濱長廊及休憩空間。是次開放的「活力避風塘主題區」面積約10,900平方米、長約715米，毗鄰銅鑼灣避風塘，是2019年底完成的「灣仔北及北角海濱城市設計研究」下建議發展的海濱長廊之一，亦屬65億元優化海濱專項撥款下的其中一項工程。隨著主題區以及其他項目陸續開放，我們將於2022年內將海濱長廊總長度延伸至26公里。」

【保險福利】Bowtie自願醫保推額外福利 將免費提供千次中醫遙距診症服務【下一頁

【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱

開啟hket App，閱讀全文
銅鑼灣 文娛藝術 中秋節
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【行業規範】 歐盟要求廠商 維護手機電池及備件供應
【行業規範】 歐盟要求廠商 維護手機電池及備件供應
【著數優惠】麥當勞推43元巨無霸套餐配蛋糕麥旋風　買滿35元或以上獲5元折扣優惠券
【著數優惠】麥當勞推43元巨無霸套餐配蛋糕麥旋風　買滿35元或以上獲5元折扣優惠券
湯文亮：不會說後悔買樓
湯文亮：不會說後悔買樓
【技術移民】為解決技能和勞動力短缺問題　澳洲移民名額增加3.5萬至19.5萬
【技術移民】為解決技能和勞動力短缺問題　澳洲移民名額增加3.5萬至19.5萬
【監守自盜】加密貨幣平台創辦人涉捲2000萬美元潛逃　被捕後面臨最高4萬年刑期
【監守自盜】加密貨幣平台創辦人涉捲2000萬美元潛逃　被捕後面臨最高4萬年刑期
IMF：印度超越英國成全球第五大經濟體
IMF：印度超越英國成全球第五大經濟體
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款