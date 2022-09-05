【中秋好去處】「活力避風塘主題區」9月9日「迎月」開放 期間限定水上市集、放水燈活動

位於維園道銅鑼灣避風塘海濱的活化工程經已竣工，當中的「活力避風塘主題區」將於中秋節前「迎月」（9月9日）正式公眾開放，由即日起至中秋節長假期（9月12日），主題區將展示巨型傳統花牌紮作及堤階佈置，並設有期間限定的中秋裝飾，供市民「打卡」共渡佳節。

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為了體現避風塘的新舊交融，主題區更重現3艘昔日的海上交通工具「嘩啦嘩啦」（亦被稱電船仔或水上的士），讓市民穿梭避風塘，體驗箇中的獨有文化。市民除了可到已佇立水上近七十載、全港唯一的水上三角天后平安堂內參觀外，亦可參與期間限定水上市集，與住家艇的水上人交流。主題區將設導賞團，讓市民深入了解避風塘的背景和歷史，並可在特定的避風塘範圍投放祈願水燈。上述活動的詳請將容後公布。

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此外，主題區美化了前身為「敬記船廠」、駁通約150米的海濱長廊及保留附近現有的一棵大榕樹。為構建更舒適的海濱環境，區內提供更多綠化、戶外桌椅和遮陽設施等。近大榕樹附近更會設有特色小食亭及假日市集，售賣各種香港懷舊小食。主題區全日開放，同是寵物友善場地，歡迎市民帶同繫上牽繩的寵物到訪。

發展局局長甯漢豪致辭時表示：「政府一直與海濱事務委員會緊密合作，致力優化維港兩岸海濱，發展新的海濱長廊及休憩空間。是次開放的「活力避風塘主題區」面積約10,900平方米、長約715米，毗鄰銅鑼灣避風塘，是2019年底完成的「灣仔北及北角海濱城市設計研究」下建議發展的海濱長廊之一，亦屬65億元優化海濱專項撥款下的其中一項工程。隨著主題區以及其他項目陸續開放，我們將於2022年內將海濱長廊總長度延伸至26公里。」

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記者：鄭日棱