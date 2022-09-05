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【保險福利】Bowtie自願醫保推額外福利 將免費提供千次中醫遙距診症服務

理財智慧 19:02 2022/09/05

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隨著近期新冠肺炎確診個案數量回升，香港累計確診人數已超過一百五十萬人。根據世界衞生組織（世衛）指出，大約一至兩成的新冠肺炎康復者都會出現新冠後遺症（又稱長新冠），因此社會對新冠肺炎以及新冠後遺症有著龐大的診症需求。為止，Bowtie宣佈為旗下所有自願醫保受保人提供一次免費中醫遙距診症服務（連兩日基本藥物），並安排送藥上門。

【滙豐控股5】滙豐傳縮減 中國債券發行團隊規模【下一頁

【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

由即日起至 2022 年 9 月 30 日，每位 Bowtie 自願醫保受保人可於 Bowtie 旗下一站式健康醫療服務中心 Bowtie & JP Health 網站享用中醫遙距診症服務。用戶只需在登入Bowtie帳戶後進入「健康服務」頁面，並獲取中醫遙距診症服務之二維碼並截圖儲存於手機，最後透過WhatsApp預約服務，並提供二維碼截圖即可。診症時間為逢星期一至五上午九時半至下午六時半（下午一時半至二時半休息），星期六上午九時半至下午一時半。該服務的名額為1,000個，將以先到先得形式發放。

【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本

Bowtie 首席醫務總監廖永熙醫生表示：「我們留意到不少身邊同事以至市民都在第五波疫情中確診新冠肺炎，染上該病不僅會對身體產生短期影響，亦有機會出現長新冠症狀。在親眼目睹患者的處境後，我們希望能夠協助客戶在避免外出的前提下接受中醫的專業治療，盡快回復身體健康。」

【大行報告】 比亞迪續受股神減持傳聞困擾 大和：若巴郡不澄清 短綫股價仍受壓【下一頁

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記者：鄭日棱

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後遺症 Bowtie 自願醫保

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