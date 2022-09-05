【全球經濟】卓慧思料接任成為新首相 曾承諾推出三百億英鎊減稅方案

英國保守黨黨魁選舉結果將於當地時間9月5日中午12時30分出爐，與外相卓慧思競逐英國首相之位的前財相辛偉誠在接受英國廣播公司訪問時，已間接承認落敗，外間預料卓慧思將成為下任黨魁，並接替約翰遜成為新一任首相。

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卓慧思在競選期間曾承諾一旦出任英國首相，將即時應對高通脹及能源短缺與費用高漲問題，包括對在能源價格高企下盈利極豐的能源企業徵收「暴利稅」，並取消能源開支之中的綠色能源徵費等。同時，卓慧思也承諾不會有任何新增稅項，她早前曾表示，一旦上任會即時稅減300-500億英鎊（約2700至4500億元），以振興經濟。

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最新英國的消費物價指數（CPI）按年升10.1%，加上能源問題的夾擊，僅有12%英國人預期卓慧思會是好首相或偉大首相，有52%預期她是差劣甚或極差劣的領袖。

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記者：鄭日棱