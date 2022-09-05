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【解讀│人民幣走勢】瑞穗張建泰：人行出招難阻人民幣跌勢　料人幣跌至7算後、年底前反彈至6.93

宏觀解讀 17:24 2022/09/05

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人民幣周一曾迫近7算，但隨人行調低外滙存款準備金率，離岸人民幣一度拉升200點子。瑞穗銀行首席洲外滙策略師張建泰認為，人行出招對提振人民幣的效用不大，因中共20大臨近，市場已部分預期在人民幣跌近7算的重要關口下，中央將會出招。

高盛：美元指數升穿110關續創廿年高、人民幣迫近7算【下一頁】

張建泰稱，目前中美貨幣政策分化正在加劇，短期對沖需求料增加美元兌離岸人民幣的遠期合約的買盤，推動離岸人民幣繼續走弱，因此將年底美元兌在岸人民幣目標價，由原本的6.75，降至6.93。

他指，現時新增的人民幣貶值因素不多，驅使人民幣貶值的壓力來自負面因素加劇，如美滙指數升至110水平，中國經濟復甦進展不順利，成都的疫情防控措施，或預示中共20大結束前會繼續維持清零政策，估計人民幣有可能跌至7元後，再於年底前回升至6.93元。

*重溫【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華

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記者：陳韻妍

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