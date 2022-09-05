▲ 【業績｜環保股】碧瑤料全年收入達16億、手頭合約新高 酒店隔離縮短影響不大

從事清潔及回收業務的碧瑤綠色集團 （01397） 上半年收入按年增21.6%至7.14億元，財務總監張笑珍預計，全年收入為16億元，手頭合約達34億元的新高。碧瑤主席吳永康指，集團以民生服務為主，政府合約佔總合約額約6成，預計會維持有關佔比，未來業務增長視乎都市發展，如北部大都會發展會對集團有較大發展空間。私營企業方面，企業均追求環境、社會和治理（ESG），其中一項講求供應商的環境保護狀況，預計有關要求將為集團帶來競爭力。

清潔服務上半年獲得逾19億元新合約，而食環署街道清潔服務包括沙田、屯門、元朗、西貢及大埔已於7月開始投入服務；西貢區清潔及管理服務於3月開展，灣仔及旺角去廢物收集服務分別於6月及7月開始。目前公司各類回收點超過5000點，總共複雜5區廢物收集，為期5年，涉總額1.4億元。

酒店檢疫縮短不影響業務

近日檢疫酒店縮短隔離時間，行政總裁吳玉群指，集團檢疫酒店只有少部分房間提供檢疫隔離服務，因此措施改動不會對業務及毛利率構成影響，加上自沙士後大眾對清潔要求不斷上升，因此集團不斷提升其服務技術以應對客戶要求，而害蟲管理新加入者亦對集團毛利構成壓力，期內毛利率跌4.3個百分點至4.6%，集團亦將以新技術應對，如透過監察智能系統了解害蟲生活習性。

集團與太古 （00019） 合作的塑膠回收設施已落成，將進入實驗階段。塑膠先導計劃方面，碧瑤指，由於政府對供應商具高技術要求，集團將有優勢，而先導計劃只是開始，往後階段才是「爆發期」。

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記者：宋佩恩