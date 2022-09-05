【千手公關@iM網欄】不能虎頭蛇尾有始無終 公關形象不能馬虎

香港特區政府新班子上任兩個月，看到一連串的「最」：七月一日以後，城中最熱烘烘為人討論的，當然就是國家主席習近平的講話，不但強調香港一國兩制繼續恒穩致遠，更提出四個必須丶四個希望。



第二最是香港市民最關注的，政府解決房屋供應問題的決心和藍圖，另三個最，對新班子來講是最高調，對筆者來講是最摸不着頭腦的，就是各司局長突然發現香港有很多舊區後巷垃圾堆積如山，鼠患嚴重，沒有好好處理，於是付某一個週末便捲起衫袖，到各區執行清潔大行動，為這個多年來積下的老問題重新受到關注。

當然新班子甫上任希望建立良好形象，不離地丶平易近人丶貼近市民生活⋯是可以理解，但是選擇執垃圾這個公關手段有辣有不辣。市民樂見高官放下身段，但細心想想，這不是食環署的責任嗎？現時司局長手上最急切的工作就是清潔香港嗎？為何要他們一上任不久便來處理一番？大街小巷後行垃圾堆積問題並非一朝一夕，今日處理的是冰山一角，除非有關當局日後能夠繼續認真處理，持續跟進司局長為清潔香港打開的新篇章，而不是一時的行為，否則日後只會予人虎頭蛇尾的感覺，政府形象也因而打折扣。

第四個最，最為基層丶社福界及商界關注的，就是政府坐言起行回應習主席所說要關愛年輕人，推出支援基層年輕人的共創明Teens師友計劃。

初步構思是2000名基層家庭兒童配對2000位人生導師，每名幸運獲選中的兒童更可以分兩個階段獲得共一萬元援助金，而出任友師的，須21歲以上，主辦當局希望友師越年輕越好。 不難想像，計劃宣布之後不同人有不同的看法：有的說二千個基層兒童是冰山一角，不夠！有的說每名小朋友獲得的一萬元如何運用？這又是一個學問，也具爭議性，會不會最後也是給父母收起作家庭日常生活開支或其他用途而未能直接惠及孩子？師友計劃為期一年，是不是太短了？一年後又如何？友師越年輕越好⋯可是他們自己的人生經歷也未必足夠，又如何啟發和正確引導初中生呢？願意舉手擔任人生導師的人士又如何甄選？在這一年裏與小朋友在溝通及參與的過程中如遇到問題有應如何處理？

筆者過去10年參與發起類似的師友計劃，這些聽起來據爭議性的疑問其實並非新鮮事。下期再續。

作者_也許（馮加宜）簡介： 資深公關人，曾服務於公共服務、科創、金融、市場研究、地產發展等大型企業，身經百戰，加上天生充滿好奇心，愛玩、吃、愛探索新事情，希望透過文字與大眾分享所見所聞，也為未來公關人提供一點啟示。

更多千手公關@也許的文章請按此

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！