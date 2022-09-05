英國7成免費提款ATM恐停運 營運開支上升

英國目前仍有一部分民眾依賴使用現金，而提供免費提款服務的自動櫃員機（ATM）對他們相當重要。但英國有ATM營運商警告因營運開支上升，多達7成可免費提款的ATM未來或停運。

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客戶使用ATM提款時，銀行或發卡機構需向ATM營運商支付名為交換費（Interchange fee）的交易費。英國普通ATM交換費為0.265英鎊，至於受保護狀態ATM交換費則為0.293英鎊。

（編按：如該部免費提款ATM距離另一部最少1公里，就會列入受保護狀態。）

英國目前只有3,300台免費使用的ATM受保護，佔Link網絡整體ATM數量僅6.3%。

ATM營運成本持續上升，交換費卻反而下調。英倫銀行一再加息，但因通脹和能源費用飆升，ATM營運商支出大增。英國ATM網絡Link更已去信ATM營運商，表明不會增加交換費。

ATM營運商資金自2018年以來跌一成，而設免費服務的ATM也由超過5.2萬部大減超過兩成至約4.04萬部。

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Notemachine為英國最大ATM營運商，警告公司正面臨倒閉或將成本轉嫁客戶的兩難局面，屆時超過3.7萬部免費ATM或要消失。

Notemachine警告如不上調交換費，旗下超過2,100部免費ATM恐要轉為收費使用。

慈善機構Age UK指不少長者仍主要使用現金，尤其是很多社區沒有銀行服務，因此在社區内自由使用ATM領取現金很重要。

Link發言人則表示，Link的任務是確保國内每條有5間商舖或以上的街道均設免費提款ATM。發言人指Link每年向農村及經濟較差地區約3,300部免費ATM，提供過千萬英鎊補貼，確保這些ATM可維持良好服務。

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責任編輯：鄭錦玲