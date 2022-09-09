【C.E.O.財策（保險）精英】宏利分組經理羅麗敏　重拾事業發展自主權　轉換跑道闖出一片天

在大企業擔任中高級行政人員，薪高糧準，普遍被視為理想筍工，但宏利分組經理羅麗敏（Rachel）在傳統職場全力打拼十年後，逐漸發現工作上愈來愈多制肘，發揮空間受限制，因而萌生轉行的念頭。經過一番深思熟慮後，Rachel了解到保險業的發展空間可由自己主宰，並有實力雄厚的宏利作最強後盾，令她決定跳出「舒適圈」。她在2020年透過「宏利C.E.O.計劃」入行，隨即連續兩年獲得環球業界公認的百萬圓桌會會員資格（MDRT, Million Dollar Round Table），以成績證明當初的決定為自己找到了理想中的一片天地。



因緣際會開拓事業新路向



Rachel與不少澳門年輕人一樣，大學畢業後便投身屬澳門經濟命脈的娛樂業，一做便是十年，即使職位已晉升至管理層級別，但她仍然感到有很多事情，仍不由自己控制，未能盡情發揮。「時間管理、決策和制度，這些都在我能力控制範圍之外，就算是升遷，也要視乎部門的人手分布、年度預算及上司的意願，所以很多時候我無法掌控自己的事業發展。」



入行十年是重要的分水嶺，事業心重的Rachel開始思考更換事業跑道。適逢她閒時會在社交平台發布分享生活的短片，被宏利分行經理劉穎琪（K）無意中看到，認為她有潛質從事保險，於是主動接觸Rachel，Rachel也趁此機會向K請教，分析保險業是否適合自己。最終經過一番思考，Rachel認為自己仍年輕，應該勇於嘗試、追夢，於是便決定跟隨心中意願，毅然在保險業發展新事業。



工作自主更投入起勁



轉職保險後，Rachel笑言雖然事事都要親力親為，更要重新建立工作模式，但終於體現到自主的步伐，每天的工作都得到了更大滿足感。她坦言花了半年至9個月才適應全新的工作節奏，並十分感謝K在過程中無私指導，鼓勵她成為保險團隊的領袖，以及提升服務質素至更高層次，不斷突破自我。

▲ Rachel感謝K（左）一直在旁悉心指導，助她快速適應行業步伐，更蛻變成為保險團隊領袖。

過往在大企業體系中工作多年，Rachel形容自己性格剛強，表面上給人的印象往往較為強勢，但經過這兩年在保險行業的歷練，她開始掌握到需在適當時候使出「柔」功，令客戶更相信自己的分析和推介，在說服客戶時更有效率。而在K眼中，Rachel行動力強，具有清晰目標，即使遇到要求高的客戶，也會很有耐性，做足功課，用心講解及提供服務，用誠意及行動打動客戶。



以情理說服客戶 宣揚保障概念



或許曾經作為企業管理層，日常工作經常接觸商界人士，所以Rachel面對商界或專業界別背景的客戶時，往往都能從容應付。然而現時的客戶群年齡、背景漸漸更多樣化，Rachel也累積了不同心得，她笑言遇上年輕客戶時，則要以關心朋友或舊同事的態度，聆聽對方的心聲，使對方知道他的需要被重視，她認為拉近彼此關係、建立客戶的信任是最重要的，及後才因應客戶需要切入有關保障的話題。



Rachel憶述，有一次向一位本身已獲任職公司提供團體醫療保險的客戶，說明個人醫療保險的重要性時，提到有能力購買醫療保險，不但是為自己負責、同時是為家人、以至社會負責，在有需要時自己可無顧慮地獲得適切治療，更可減少家人的擔憂及公共醫療系統的壓力，實有益於整個社會。最後這名客戶很欣賞Rachel的觀點，被她動之以情，說之以理，令Rachel更體會到保險顧問的使命感。



入行後學懂剛柔並濟，Rachel的個人業績節節上升，在2021年中更開始建立個人團隊，更已晉升為分組經理，她除了繼續經營個人業務外，也擔任培訓導師角色，教導新入職的團隊成員如何認清發展方向、建立自信心，以及見客的溝通技巧。她不諱言，期望團隊能夠不斷擴大，目標是成立一支由MDRT會員組成的精英團隊，為廣大澳門市民提供專業保險服務。

▲ Rachel入職短短時間已晉升為分組經理，希望能運用其多年的管理經驗，帶領成員一同晉身MDRT行列，組建心目中的精英團隊。

（特約）