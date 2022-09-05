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【貝殼2423】貝殼：全年行業新房GTV跌至少兩成　二手市場料明年首季率先反彈

股市 17:15 2022/09/05

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【貝殼2423】貝殼：全年行業新房GTV跌至少兩成　二手市場料明年首季率先反彈

內地樓市陷入周期調整，房產交易和服務平台貝殼控股 （02423） （美：BEKE）高級副總裁、公關與戰略發展線負責人、貝殼研究院院長李文杰預計，下半年新房市場持續低迷，全年整個行業的新房GTV（總交易額） 按年跌20至30%，但李文杰認為，新房市場會在下半年觸底，而二手市場恢復會較早，明年首季或見反彈。

李文杰認為，内房行業由去槓桿轉向結構性加槓桿，今年以來超過80城市放鬆限貸以支持剛性和改善性住房需求，然而政策起效須時，預計下半年新房將會觸底，而且新房供給相對不足的情況下，二手房市場復甦會較快。

對於疫情會否拖累下半年復甦速度，李文杰稱，疫情帶來短期不確定性，但內地市民住房剛性需求仍然強勁，儲蓄比率高，加上文化原因等，疫情更多是延遲買樓需求。李文杰提到，內地樓市將由以往高速增長放緩至中速增長，核心城市的樓價未來仍有上漲趨勢。

貝殼次季加強與優質開發商合作，提升國央企銷售佔比，李文杰稱，次季貝殼國企新房銷售佔比提高至37%，按季高7個百分點，同時加強快佣（即預先支付佣金）等策略，吸引經紀協助買賣樓房。

【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華

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記者：李哲毅

港股 美股 貝殼找房（美：Beke） 貝殼－W（02423） 中國市場 內地物業

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