  • 32°C
香港時間 : 2022905日 (週一) 17:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動股】 大股東計劃減持A股 佔總股本最多3% 復星醫藥急跌近13%

股樓投資 17:13 2022/09/05

分享：

分享：

復星醫藥（02196）公布，控股股東「復星高科技」計劃通過集中競價及大宗交易方式，減持不超過公司總股本3%的A股（滬﹕600196），按截至上周五（2日）公司總股本計算，即不超過8,009萬股A股，減持價格根據市場價格確定，而減持計劃將於9月27日至明年3月26日進行。

【內房配股】 旭輝折讓逾12%先舊後新配股 淨籌6.23億元 復牌後股價急瀉逾15%【見下頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

減持消息拖累下，復星醫藥股價急瀉，一度跌逾13%，低見21.75元，收報21.85元，跌12.9%。同系復星國際（00656）亦捱沽，低見5.11元，最多跌8.3%，收報5.42元，跌2.7%。

有內媒報道指，今年以來復星系頻繁通過減持旗下上市公司回籠資金，累計套現金額超過60億元人民幣。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
港股 減持 異動股 醫藥股 復星醫藥（02196） 復星國際（00656）

上一篇文章

【千手公關@iM網欄】不能虎頭蛇尾有始無終 公關形象不能馬虎

下一篇文章

【美股焦點】Bed Bath & Beyond財務總監 紐約摩天大廈墜樓身亡
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【著數優惠】麥當勞推43元巨無霸套餐配蛋糕麥旋風　買滿35元或以上獲5元折扣優惠券
【著數優惠】麥當勞推43元巨無霸套餐配蛋糕麥旋風　買滿35元或以上獲5元折扣優惠券
【行業規範】 歐盟要求廠商 維護手機電池及備件供應
【行業規範】 歐盟要求廠商 維護手機電池及備件供應
【技術移民】為解決技能和勞動力短缺問題　澳洲移民名額增加3.5萬至19.5萬
【技術移民】為解決技能和勞動力短缺問題　澳洲移民名額增加3.5萬至19.5萬
IMF：印度超越英國成全球第五大經濟體
IMF：印度超越英國成全球第五大經濟體
湯文亮：不會說後悔買樓
湯文亮：不會說後悔買樓
【監守自盜】加密貨幣平台創辦人涉捲2000萬美元潛逃　被捕後面臨最高4萬年刑期
【監守自盜】加密貨幣平台創辦人涉捲2000萬美元潛逃　被捕後面臨最高4萬年刑期
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款