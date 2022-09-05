【異動股】 大股東計劃減持A股 佔總股本最多3% 復星醫藥急跌近13%

復星醫藥（02196）公布，控股股東「復星高科技」計劃通過集中競價及大宗交易方式，減持不超過公司總股本3%的A股（滬﹕600196），按截至上周五（2日）公司總股本計算，即不超過8,009萬股A股，減持價格根據市場價格確定，而減持計劃將於9月27日至明年3月26日進行。

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減持消息拖累下，復星醫藥股價急瀉，一度跌逾13%，低見21.75元，收報21.85元，跌12.9%。同系復星國際（00656）亦捱沽，低見5.11元，最多跌8.3%，收報5.42元，跌2.7%。

有內媒報道指，今年以來復星系頻繁通過減持旗下上市公司回籠資金，累計套現金額超過60億元人民幣。

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記者：郭秀慧