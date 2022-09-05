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【新股IPO】粉筆科技再度遞交上市申請

股樓投資 18:38 2022/09/05

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資料顯示，內地非學歷職業教育培訓服務供應商粉筆科技再度遞交上市申請，花旗、中金及美銀證券為聯席保薦人為。粉筆科技主要收益來自提供培訓服務，其次是來自銷售內部開發的教材及輔導資料。公司今年上半年收益達14.51億元人民幣，按年下跌23%，期內虧損接近3.92億元，按年收窄58.6%。

同場加映：【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本面

截至6月30日公司的綫上平台已積累約4320萬名註冊用戶及4930萬綫上付費人次，已建立當地營運中心綫下網絡，覆蓋中國31個省、自治區及直轄市的220多個城市，累計超過190萬綫下付費人次。

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粉筆科技預期，集資所得擬用於豐富課程內容和擴大學員群體；加強內容及技術開發能力；為新開發的課程開展營銷活動；營運資本及其他一般企業用途。
 

同場加映：【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

 

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記者：張以正

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