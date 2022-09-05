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【英揆之爭】卓慧思成英國新首相 傳凍結能源費兩年（第三版）

環球社會熱點 19:53 2022/09/05

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卓慧思成為英國新任首相，而降低能源費用是她上任後的首要任務。卓慧思早前承諾如上任，一周內便推出計劃應對能源危機。英媒報道，卓慧思考慮凍結能源費用2年，涉資1,000億英鎊。

（第三版更新卓慧思發言）

【英揆之爭】卓慧思表態 「準備好對付高能源費」 【下一頁】

保守黨1922委員會主席布拉迪（Graham Brady）周一（5日）正午於國會所在的西敏宮宣讀選舉結果，外相卓慧思（Liz Truss）取得81,326票，擊敗得票60,399的前財相辛偉誠（Rishi Sunak），當選保守黨新一任黨魁。

卓慧思將接替約翰遜（Boris Johnson）的首相職位，成為英國歷來第三位女首相。她周二（6日）前赴蘇格蘭巴爾勒莫爾城堡（Balmoral Castle）接受英女王任命，其後籌組新內閣，進駐唐寧街10號官邸。新首相按傳統預計會在官邸外發表演説，向國民闡述上任首相後的願景。

卓慧思當選首相後發表簡短演說，稱成為保守黨黨魁是她的榮譽，形容這是史上最長的一次工作面試。她亦不忘向對手辛偉誠致謝，指今次選舉盡顯保守黨人才的「深度及寬度」。

對於前首相約翰遜，卓慧思稱非常感謝這位朋友，讚揚約翰遜任內完成脫歐，擊敗郝爾杉（Jeremy Corbyn，工黨前黨魁），推出新冠疫苗，以及站出來對抗普京（Vladimir Putin）。

卓慧思直言，非常明白英國公眾對保守黨的期望，故作為新一任黨魁，將會全力兌現保守黨對全英選民的承諾。她表示，已有減稅及振興英國經濟的「確實計劃」，亦會全力應對能源危機及英國全國醫療服務（NHS）的問題。

【英揆之爭】幾時有結果？英女王改於蘇格蘭任命新首相 【下一頁】

《每日電訊報》日前報道，卓慧思如勝出，考慮推動規模高達1,000億英鎊（約9,020億港元）的計劃，凍結英國能源價格兩年，費用將由財政部貸款承擔。據悉，方案獲其他能源公司支持。

能源行業消息人士聲稱，卓慧思競選團隊高度積極探討凍結的可能性。另一消息人士則認為能源費用凍結勢在必行，其他細節有待進一步討論。

被指是下任財相熱門人選的商業、能源及工業策略大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）亦有傳，對凍結能源費持開放態度。

卓慧思周日（4日）受訪時承諾，如上任將即時採取行動，一周內公布新政府會如何解決能源費用高昂及長期供應問題，讓英國社會可以平穩度過今年冬天。然而，她拒絕透露詳情，強調選舉結果仍未公布。

在英國廣播公司記者追問下，卓慧思僅透露自己的計劃十分公平，暗示當地家庭可能有更多援助，亦未表明會否直接派錢或凍結能源費。她指計劃著眼於經濟增長，以及讓所有人受惠。

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責任編輯：吳漢培、嚴智勇

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