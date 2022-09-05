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【英揆之爭】傳卓慧思擬凍結能源費 如上任一周內推新計劃

環球社會熱點 17:14 2022/09/05

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英國外相卓慧思盛傳將接任成為新首相，降低能源費用相信是她一旦上任後的首要任務。卓慧思承諾如上任，一周內便推出計劃應對能源危機。英媒報稱，卓慧思考慮凍結能源費用。

【英揆之爭】卓慧思表態 「準備好對付高能源費」 【下一頁】

《電訊報》報稱，卓慧思（Liz Truss）如勝出，考慮斥資1000億英鎊（約9,020億港元），凍結英國能源價格兩年，費用將由財政部貸款承擔。據悉，方案獲其他能源公司支持。

能源行業消息人士聲稱，卓慧思競選團隊高度積極探討凍結的可能性。另一名消息人士則認為能源費用凍結勢在必行，其他細節有待進一步討論。

被指是下任財相熱門人選的商業、能源及工業策略大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）亦有傳，對凍結能源費持開放態度。

【英揆之爭】幾時有結果？英女王改於蘇格蘭任命新首相 【下一頁】

卓慧思周日（4日）受訪時承諾，如上任將即時採取行動，一周內公布新政府會如何解決能源費用高昂及長期供應問題，讓英國社會可以平穩度過今年冬天。然而，她拒絕透露詳情，強調選舉結果仍未公布。

在英國廣播公司記者追問下，卓慧思僅透露自己的計劃十分公平，暗示當地家庭可能有更多援助，亦未表明會否直接派錢或凍結能源費。她指計劃著眼於經濟增長，以及讓所有人受惠。

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責任編輯：吳漢培

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