【美股焦點】Bed Bath & Beyond財務總監 紐約摩天大廈墜樓身亡

根據《路透社》報導,美國床上用品及家品公司 Bed Bath & Beyond Inc's (美:BBBY) 財務總監Gustavo Arnal在上周五(2日)於紐約 Tribeca skyscraper墜樓身亡,Bed Bath & Beyond於周日(4日)新聞稿中證實Gustavo Arnal死訊。

Bed Bath & Beyond 於8月31日對外公布超過5億的融資計劃,當中包括關閉150間分店以及裁員計劃,令股價下跌26.5%。根據《路透社》調查,Arnal 曾於今年8 月 16、17 日放售5.5萬股 Bed Bath & Beyond 股票。日前亦有Bed Bath & Beyond投資者向法院集體起訴Bed Bath & Beyond 、Gustavo Arnal 以及其大股東GME(美:GME ) 董事長Ryan Cohen 涉及炒作 Bed Bath & Beyond 股價。

Bed Bath & Beyond Inc. 於1971年成立,公司主要業務為床上用品、浴室用品以及家居擺設。Arnal於2020年就仼Bed Bath & Beyond財務總監,曾仼美品牌Avon財務總監以及就職P&G集團(美:PG)逾20年。

責任編輯:何珊如