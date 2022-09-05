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【美股焦點】Bed Bath & Beyond財務總監 紐約摩天大廈墜樓身亡

環球政經 16:56 2022/09/05

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根據《路透社》報導，美國床上用品及家品公司 Bed Bath & Beyond Inc's （美：BBBY） 財務總監Gustavo Arnal在上周五（2日）於紐約 Tribeca skyscraper墜樓身亡，Bed Bath & Beyond於周日（4日）新聞稿中證實Gustavo Arnal死訊。

Bed Bath & Beyond 於8月31日對外公布超過5億的融資計劃，當中包括關閉150間分店以及裁員計劃，令股價下跌26.5%。根據《路透社》調查，Arnal 曾於今年8 月 16、17 日放售5.5萬股 Bed Bath & Beyond 股票。日前亦有Bed Bath & Beyond投資者向法院集體起訴Bed Bath & Beyond 、Gustavo Arnal 以及其大股東GME（美：GME ） 董事長Ryan Cohen 涉及炒作 Bed Bath & Beyond 股價。

Bed Bath & Beyond Inc. 於1971年成立，公司主要業務為床上用品、浴室用品以及家居擺設。Arnal於2020年就仼Bed Bath & Beyond財務總監，曾仼美品牌Avon財務總監以及就職P&G集團（美：PG）逾20年。

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責任編輯：何珊如

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