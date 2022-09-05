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【滙豐控股5】滙豐傳縮減 中國債券發行團隊規模

股樓投資 17:54 2022/09/05

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外電報道，滙豐控股(00005)因市場交易量下跌而縮減在港的中國債務團隊規模。消息透露，匯控負責中國債務市場的兩名副總裁將離職，之後集團以香港為基地、專責處理大中華區債務資本市場的團隊，將縮減至一名常務董事和五名董事。雖然人手減少，但滙豐的中國債務資本市場團隊，仍是國際銀行中最大規模之一。據報，匯控年初已將處理內地投資級別及高息團隊合併成一個部門。滙豐全日收報47.8元跌0.6%。

【恒大危機】恒大力爭年底前 公布債務重組方案  詳情請看【下一頁

資料顯示，今年中資企業離岸債發行量大跌44％至639億美元。內房離岸債巨頭如中國恒大（03333）和佳兆業（01638）違約，令市場胃納大減。較早前另一間大行瑞銀，由於市況欠佳，同樣正縮減在香港的中國離岸債券發行員工編制。有消息指，瑞銀在亞洲區原本集中向富裕客戶銷售內地垃圾債券，但隨著不少內房被市場拒諸門外，有關業務目前已幾乎遭蒸發。

【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

【大行報告】 比亞迪再遭「股神」減持　大和料巴菲特將沽清所有股份 短期股價續承壓  詳情請看【下一頁

【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本面

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撰文 : 李尚毅

滙豐控股（00005）

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【職場熱話】跳糟獲升職兼加薪8千 公司承諾年底補加挽留 打工仔憂「老細會否出口術？」

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