【滙豐控股5】滙豐傳縮減 中國債券發行團隊規模

外電報道，滙豐控股(00005)因市場交易量下跌而縮減在港的中國債務團隊規模。消息透露，匯控負責中國債務市場的兩名副總裁將離職，之後集團以香港為基地、專責處理大中華區債務資本市場的團隊，將縮減至一名常務董事和五名董事。雖然人手減少，但滙豐的中國債務資本市場團隊，仍是國際銀行中最大規模之一。據報，匯控年初已將處理內地投資級別及高息團隊合併成一個部門。滙豐全日收報47.8元跌0.6%。

【恒大危機】恒大力爭年底前 公布債務重組方案 詳情請看【下一頁】

資料顯示，今年中資企業離岸債發行量大跌44％至639億美元。內房離岸債巨頭如中國恒大（03333）和佳兆業（01638）違約，令市場胃納大減。較早前另一間大行瑞銀，由於市況欠佳，同樣正縮減在香港的中國離岸債券發行員工編制。有消息指，瑞銀在亞洲區原本集中向富裕客戶銷售內地垃圾債券，但隨著不少內房被市場拒諸門外，有關業務目前已幾乎遭蒸發。

【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

【大行報告】 比亞迪再遭「股神」減持 大和料巴菲特將沽清所有股份 短期股價續承壓 詳情請看【下一頁】

【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本面

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機