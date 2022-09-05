【中國經濟】人行副行長劉國強：中國外匯市場運行正常　美國貨幣政策的溢出效應影響可控

▲ 人行副行長劉國強：中國外匯市場運行正常 美國貨幣政策的溢出效應影響可控

人民銀行副行長劉國強在國務院政策例行吹風會上表示，下一步將實施好穩健的貨幣政策，加力鞏固經濟恢復發展基礎，不搞大水漫灌、不透支未來，也要進一步發揮貸款市場報價利率指導性作用和存款利率市場化調整機制的作用，引導金融機構將存款利率下降效果傳導到貸款端，降低企業融資和個人信貸的成本。

對於人民幣滙率，劉國強指，人民幣長期的趨勢應該是明確的，未來世界對人民幣的認可度會不斷增強，這是長期趨勢。

「但是短期內應該是這樣的，雙向波動是一種常態，有雙向波動，不會出現『單邊市』，但是匯率的點位是測不准的，大家不要去賭某個點。合理均衡、基本穩定是我們喜聞樂見的，我們也有實力支撐，我覺得不會出事，也不允許出事。」

他又指，目前來看中國外匯市場運行正常，跨境資金流動有序，受美國貨幣政策的溢出效應雖然有影響，但是影響可控。這得益於中國經濟長期向好的基本面沒有變，經濟韌性比較強，而且，相信經濟又進入一個上行的階段，另外也得益於中國的匯率機制。

劉國強又提到，要保障房地產合理融資需求，合理支持剛性和改善性住房需求。依法合規加大對平台經濟重點領域的金融支持，促進平台經濟健康持續發展。

另外，要用好支農支小再貸款，落實好支持煤炭清潔高效利用、科技創新、普惠養老、交通物流專項再貸款和普惠小微貸款支持工具、碳減排支持工具。同時，繼續對小微企業和個體工商戶、貨車司機貸款及受疫情影響的個人住房與消費貸款等實施延期還本付息。

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編輯：袁諾曦