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【加元定存】加元定存最高息11.88厘 花旗料加拿大央行加息0.75厘

16:36 2022/09/05

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花旗料加央行於本周三加息0.75厘。

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本周正式踏入超級央行周，明天是（9月6日）澳洲議息，周三（7日）輪到加拿大央行開會，周四（8日）是歐洲央行，花旗料加央行將再加息0.75厘。

另一左右「油元」的關鍵，是油組於本港時間今晚開會，商討石油產量，而加央行已於7月重手加1厘息。

加元現滙約1.31，中資專家建議在1.3或以下分注低吸，趁眼下大小銀行調高加元定期存款息，冀滙息雙收，例如渣打香港 （02888） 甫踏入9月，新推1個月加元定存享2.3厘年息，7天短存年息更達11厘。

博斯蒂克：聯儲局降通脹行動未完成【下一頁

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，加拿大核心通脹高企，短期或令加拿大央行保持鷹派，維持9月7日議息會議加息75點子的預測，但由於加央行繼續採取提前加息，不可忽略可能會有加息100點子的風險，至年底加拿大政策利率或達4厘。不過，加國經濟數據漸轉弱，增加了市場對加央行或較聯儲局及澳洲更早轉鴿的預期。

廖嘉豪認為，商品貨幣中，澳元或可看高一線。即使面對外部不利因素，但澳洲經濟的基本因素仍穩健，包括失業率處於紀錄低位、房屋市場強勁、金融風險有限及外貿強大。而澳元兌美元在近期的低位0.675至0.68，繼續展現韌性。

廖嘉豪料，3個月內澳元見0.68，未來半年至1年上試0.69；兩年長期目標挑戰0.76。紐元同期料分別報0.61、0.62 及0.67。加元於3個月至1年預測是1.32，長期目標為1.25。

此外，加元定期存款高息選擇多，當中富邦7天年息享11.88厘為最高，渣打、中銀香港 （02388） 、恒生 （00011） 及滙豐（HSBC）相同短存也有11厘年息，南商及集友齊為10厘年息。論及長息，花旗的1年期息率有2.4厘，星展達2.5厘，但不敵工銀亞洲的2.6厘。

澳元定存最高息11.88厘【下一頁

另方面，光大證券國際環球巿場及外滙策略師黄俊能預計，今年餘下時間料加元的高低位介乎1.25至1.32，年底目標價為1.27。且預期加央行於餘下三次會議，各加息0.25厘，累加0.75厘，令隔夜利率上調至3.25厘水平。

黃俊能剖析，加拿大經濟整體較為穩健，不但失業率維持於4.9%的低位，6月份的平均周薪更上升至3.5%，接近3月時的高位，居民收入提升較能抵抗通脹影響。同期貿易帳錄得超過50億加元的盈餘，更創自2008年9月以來新高，有利經濟增長，支持加元表現，美元兌加元可考慮於1.3或以上開始分段吸納。

黃俊能在商品貨幣中較看好加元，由於貿易表現較優勝，不但貿易帳仍保持盈餘，加上稍後將出口液化天然氣到德國，進一步推高加拿大於能源出口的收入，有利加國經濟發展。而澳洲及紐西蘭則受制於最大貿易伙伴 、中國經濟放緩影響，拖累貿易表現。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

工銀亞洲 星展銀行 集友銀行 南洋商業銀行 滙豐控股（00005） 恒生銀行（00011） 中銀香港（02388） 富邦銀行 渣打集團（02888） 通脹

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