  • 32°C
香港時間 : 2022905日 (週一) 17:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

基層兒童欠參與運動機會 運動品牌FILA與社協合辦空手道興趣班 空手道運動員劉知名親授技巧

理財智慧 17:20 2022/09/05

分享：

分享：

香港百物騰貴，出身自基層家庭的兒童較難有機會學到較專門的運動。為推廣兒童運動發展，意大利時尚運動品牌FILA旗下高級時尚兒童品牌FILA KIDS於今年暑假成立FILA KIDS ENERGY BOOST HUB，通過定期舉辦各類型的運動訓練班，鼓勵小朋友參與運動，保持身心健康同時，亦鍛鍊堅毅的體育精神。

【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

 

FILA KIDS ENERGY BOOST HUB首個項目與非牟利機構香港社區組織協會（Society for Community Organization，SoCo）合作，除了公開招募，亦同時資助基層兒童參加8月舉辦的空手道訓練班，並由全運會銅牌得主、香港空手道運動員劉知名擔任教練，教授他們禮儀和動作，體驗空手道精神。

    點擊圖片放大
    +11
    +10

FILA 香港、澳門及新加坡總經理廖寶賢表示，是次參加空手道理的小朋友共有13名6至10歲小朋友，當中8名為社協揀選的基層兒童，基層兒童的費用由fila kids贊助。他說：「小朋友在學習階段是對新事物吸收得最多的時候，可以接觸多些不同的新事物和體驗，發掘更多可能性。我自己也有小朋友，知道上這些興趣班開支不小，我不想小朋友因為條件限制而上不到興趣班。」

廖寶賢續稱，FILA KIDS ENERGY BOOST HUB會舉辦不同運動項目訓練班，並由有港隊經驗的教練和精英運動員出任教練，因為他們有更好的網絡，能夠幫助有潛質的小朋友繼續在運動發展。

【著數優惠】麥當勞推43元巨無霸套餐配蛋糕麥旋風　買滿35元或以上獲5元折扣優惠券，詳見【下一頁

首個訓練班邀請了香港空手道運動員劉知名擔任教練，廖寶賢指：「我們今年5月開始有幫助小童接觸運動的構想，因此團隊想快些成事，而空手道在裝備需要比較少，可以快速實行。」他形容劉知名很熱心幫助FILA KIDS這次訓練班擔當教練，只收取車馬費。

他表示，fila 計劃每年暑假及冬天都會舉辦訓練班，下一個冬季舉行的訓練班會是劍擊，現時正與香港劍擊代表隊及劍擊學校溝通。他透露，希望整個計劃能夠支援至少1,000名兒童接觸運動。

廖寶賢形容，參與空手道訓練班的小朋友都十分認真，「基層小朋友可以上興趣班的機會較少，我看到他們上堂時對每個動作的認真程度，感覺到他們十分珍惜這個接觸新事物的機會。」

【消費優惠】ELEMENTS圓方消費滿指定金額可享優惠 入內文即睇點贏盡總值$31,200獎賞，詳見【下一頁

他表示，劉知名教練主要教授他們空手道基本禮儀和攻擊防守基本動作，「禮儀是十分重要，讓小朋友更專注和更自律。在初學者層面上，學習禮儀重要過學懂什麼技巧。」

香港社區組織協會副主任施麗珊表示，感謝FILA KIDS為基層小朋友提供了運動訓練班的機會，而且安排了知名教練，機會十分難得。「疫情以來，小朋友很難安排活動，這次有過百名小朋友報名，大家都十分踴躍。」

她表示，在8個名額中，她會挑選那些較少參與興趣班機會的家庭，有特殊教育需要的小朋友亦是優先。「有些特殊教育需要的小朋友，例如專注力不集中、多動症、語言障礙等，他們都需要多些訓練，但疫情期間很多訓練都停了，很多小朋友反而退步，在劏房生活也可能出現情緒問題，像困獸鬥般精力無法發洩。這次活動可以幫助小朋友發洩精力，亦用正確方法讓他們強身健體。」
擔任教練的全運會銅牌得主、香港空手道運動員劉知名於課堂上勉勵學生向目標努力前進，學生亦感到很高興，過了一個很充實的暑假。劉知名說：「這次訓練班十分有意義，這班小朋友雖然首次接觸空手道，但他們態度認真，學習了空手道的禮儀和精神，希望他們將來繼續以堅定拼搏的態度，迎接每一項挑戰。」

8歲的楊子康，是位特殊學習需要兒童，患有語言障礙及專注力不集中，他的媽媽表示，子康在疫情期間因為常困在劏房家中，性格變得暴躁，但參與了FILA KIDS的空手道訓練班後，子康的情況明顯改善。「幫助很大，兒子在空手道堂學懂了禮儀，回家後也變得很有禮貌，懂得尊重人，會對人鞠躬敬禮。他回家時會教我們今天學到什麼，還問我可否繼續學。」

【職場熱話】整天唱衰公司叫人「有得走就好走」 卻十年如一日不敢外闖 打工仔分析背後心態有讚有彈，詳見【下一頁


另一位有特殊學習需要兒童黃曉楓，今年9歲，黃曉楓的爸爸表示，曉楓專注力不集中，有時會過度活躍，「疫情後屈在家中，他變得更躁，常常坐不定。參加空手道班的幫助很大，教練教他們要講究禮節，上堂時要先鞠躬，讓他清楚很多事情要有規矩，要講禮貌，他自己也說學了空手道可以保護自己和強身健體。」 他說，曉楓以前在家常跑來跑去，現在他需要發洩精力時，會自己練習空手道，可以做運動之餘，亦不會影響到其他人。黃先生形容很多興趣班收費很貴，基層家庭承擔不起，希望政府及不同機構可提供更多幫助，及推廣全民運動。

至於今年9歲的葉家豪，他的媽媽表示，家豪一直想學空手道、跆拳道等武術，但因為家中貧窮，一直未能讓他上堂學習，平時只能報名參加社協提供的訓練班，今次很幸福獲可參與FILA KIDS的空手道訓練班，滿足到家豪的希望。問到為何想參加這次訓練班，家豪說：「空手道是一種武術，可以強身健體，而且好有型。」

【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本面

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+https://bit.ly/3vHyRIn
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：陳詠妍

開啟hket App，閱讀全文
正能量 社協 FILA 教練 運動員 品牌 劏房 空手道

上一篇文章

【滙豐控股5】滙豐傳縮減 中國債券發行團隊規模

下一篇文章

【千手公關@iM網欄】不能虎頭蛇尾有始無終 公關形象不能馬虎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【著數優惠】麥當勞推43元巨無霸套餐配蛋糕麥旋風　買滿35元或以上獲5元折扣優惠券
【著數優惠】麥當勞推43元巨無霸套餐配蛋糕麥旋風　買滿35元或以上獲5元折扣優惠券
【行業規範】 歐盟要求廠商 維護手機電池及備件供應
【行業規範】 歐盟要求廠商 維護手機電池及備件供應
【技術移民】為解決技能和勞動力短缺問題　澳洲移民名額增加3.5萬至19.5萬
【技術移民】為解決技能和勞動力短缺問題　澳洲移民名額增加3.5萬至19.5萬
IMF：印度超越英國成全球第五大經濟體
IMF：印度超越英國成全球第五大經濟體
湯文亮：不會說後悔買樓
湯文亮：不會說後悔買樓
【監守自盜】加密貨幣平台創辦人涉捲2000萬美元潛逃　被捕後面臨最高4萬年刑期
【監守自盜】加密貨幣平台創辦人涉捲2000萬美元潛逃　被捕後面臨最高4萬年刑期
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款