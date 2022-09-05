基層兒童欠參與運動機會 運動品牌FILA與社協合辦空手道興趣班 空手道運動員劉知名親授技巧

香港百物騰貴，出身自基層家庭的兒童較難有機會學到較專門的運動。為推廣兒童運動發展，意大利時尚運動品牌FILA旗下高級時尚兒童品牌FILA KIDS於今年暑假成立FILA KIDS ENERGY BOOST HUB，通過定期舉辦各類型的運動訓練班，鼓勵小朋友參與運動，保持身心健康同時，亦鍛鍊堅毅的體育精神。

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FILA KIDS ENERGY BOOST HUB首個項目與非牟利機構香港社區組織協會（Society for Community Organization，SoCo）合作，除了公開招募，亦同時資助基層兒童參加8月舉辦的空手道訓練班，並由全運會銅牌得主、香港空手道運動員劉知名擔任教練，教授他們禮儀和動作，體驗空手道精神。

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FILA 香港、澳門及新加坡總經理廖寶賢表示，是次參加空手道理的小朋友共有13名6至10歲小朋友，當中8名為社協揀選的基層兒童，基層兒童的費用由fila kids贊助。他說：「小朋友在學習階段是對新事物吸收得最多的時候，可以接觸多些不同的新事物和體驗，發掘更多可能性。我自己也有小朋友，知道上這些興趣班開支不小，我不想小朋友因為條件限制而上不到興趣班。」

廖寶賢續稱，FILA KIDS ENERGY BOOST HUB會舉辦不同運動項目訓練班，並由有港隊經驗的教練和精英運動員出任教練，因為他們有更好的網絡，能夠幫助有潛質的小朋友繼續在運動發展。

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首個訓練班邀請了香港空手道運動員劉知名擔任教練，廖寶賢指：「我們今年5月開始有幫助小童接觸運動的構想，因此團隊想快些成事，而空手道在裝備需要比較少，可以快速實行。」他形容劉知名很熱心幫助FILA KIDS這次訓練班擔當教練，只收取車馬費。

他表示，fila 計劃每年暑假及冬天都會舉辦訓練班，下一個冬季舉行的訓練班會是劍擊，現時正與香港劍擊代表隊及劍擊學校溝通。他透露，希望整個計劃能夠支援至少1,000名兒童接觸運動。

廖寶賢形容，參與空手道訓練班的小朋友都十分認真，「基層小朋友可以上興趣班的機會較少，我看到他們上堂時對每個動作的認真程度，感覺到他們十分珍惜這個接觸新事物的機會。」

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他表示，劉知名教練主要教授他們空手道基本禮儀和攻擊防守基本動作，「禮儀是十分重要，讓小朋友更專注和更自律。在初學者層面上，學習禮儀重要過學懂什麼技巧。」

香港社區組織協會副主任施麗珊表示，感謝FILA KIDS為基層小朋友提供了運動訓練班的機會，而且安排了知名教練，機會十分難得。「疫情以來，小朋友很難安排活動，這次有過百名小朋友報名，大家都十分踴躍。」

她表示，在8個名額中，她會挑選那些較少參與興趣班機會的家庭，有特殊教育需要的小朋友亦是優先。「有些特殊教育需要的小朋友，例如專注力不集中、多動症、語言障礙等，他們都需要多些訓練，但疫情期間很多訓練都停了，很多小朋友反而退步，在劏房生活也可能出現情緒問題，像困獸鬥般精力無法發洩。這次活動可以幫助小朋友發洩精力，亦用正確方法讓他們強身健體。」

擔任教練的全運會銅牌得主、香港空手道運動員劉知名於課堂上勉勵學生向目標努力前進，學生亦感到很高興，過了一個很充實的暑假。劉知名說：「這次訓練班十分有意義，這班小朋友雖然首次接觸空手道，但他們態度認真，學習了空手道的禮儀和精神，希望他們將來繼續以堅定拼搏的態度，迎接每一項挑戰。」

8歲的楊子康，是位特殊學習需要兒童，患有語言障礙及專注力不集中，他的媽媽表示，子康在疫情期間因為常困在劏房家中，性格變得暴躁，但參與了FILA KIDS的空手道訓練班後，子康的情況明顯改善。「幫助很大，兒子在空手道堂學懂了禮儀，回家後也變得很有禮貌，懂得尊重人，會對人鞠躬敬禮。他回家時會教我們今天學到什麼，還問我可否繼續學。」

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另一位有特殊學習需要兒童黃曉楓，今年9歲，黃曉楓的爸爸表示，曉楓專注力不集中，有時會過度活躍，「疫情後屈在家中，他變得更躁，常常坐不定。參加空手道班的幫助很大，教練教他們要講究禮節，上堂時要先鞠躬，讓他清楚很多事情要有規矩，要講禮貌，他自己也說學了空手道可以保護自己和強身健體。」 他說，曉楓以前在家常跑來跑去，現在他需要發洩精力時，會自己練習空手道，可以做運動之餘，亦不會影響到其他人。黃先生形容很多興趣班收費很貴，基層家庭承擔不起，希望政府及不同機構可提供更多幫助，及推廣全民運動。

至於今年9歲的葉家豪，他的媽媽表示，家豪一直想學空手道、跆拳道等武術，但因為家中貧窮，一直未能讓他上堂學習，平時只能報名參加社協提供的訓練班，今次很幸福獲可參與FILA KIDS的空手道訓練班，滿足到家豪的希望。問到為何想參加這次訓練班，家豪說：「空手道是一種武術，可以強身健體，而且好有型。」

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記者：陳詠妍