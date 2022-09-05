【理想汽車 2015】 「理想ONE」客服證實減價停產消息 新車型「理想L8」為替代品 股價一度跌近100元關口

有傳理想汽車（02015）旗下「理想ONE」已減價2萬元人民幣，有內地車主投訴，收到消息指「理想ONE」將於下月正式停產。短時間內減價及即將停產的消息影響下，公司股價今日（5日）一度跌近100元關口，低見101.2元，最多跌7.1%，收報106.2元，跌2.5%，成交額7.7億元。

大行予理想汽車投資評級及目標價﹕

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據內媒引述理想服務中心工作人員回應指，確認「理想ONE」降價及停產消息屬實，但停產後的售後服務不會受到任何影響，並指出「理想L8」將是「理想ONE」的替代品，將於11月正式發布，同月開始交付，現時暫未知悉換代車款有哪些具體升級及改動，而「理想ONE」的降價銷售則是針對不同時期市場情況，對銷售政策進行的調整。

對於「理想ONE」突然減價2萬元人民幣，引起內地大量車主不滿。據報道指，不少車主在投訴平台上以「存在欺騙銷售問題」為由集體投訴理想汽車，並指買車時沒有人通知該車款會停產，而且車行表明沒有計劃減價。

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記者：郭秀慧