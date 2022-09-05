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【Good Food,Good Mood@iM網欄】輕鬆意國風情 Rosewood新餐廳Bluhouse

名人薈萃 16:19 2022/09/05

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之前提過近期新開的意大利餐廳水準都不錯，上次介紹過Estro，今次想說說Bluhouse。Bluhouse位於尖沙咀Rosewood酒店，環境輕鬆隨意，有點像food court，卻又更時尚。Bluhouse之內又設有Bluhouse Dining Room，主打fine dining意菜，格局、擺盤、服務都比出面較為講究，是兩種完全不同的餐飲體驗。今次先說casual 那邊，下次再為大家介紹其Dining Room。

同場加映：【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

同事B與筆者同行，她一早做好資料搜集，所以筆者便安心地把點菜的重任交給她。前菜我們吃了八爪魚沙律，大大一碟，八爪魚肉厚但肉質很腍，是筆者最為喜歡的口感，簡單地澆了些特級初榨橄欖油並配上橄欖，直接、純粹但好吃得很。

吃意大利餐必須有意大利粉，而筆者和很多港女一樣，都喜歡卡邦尼意粉。這裡的Carbonara是其中一道招牌菜，用上意大利豬面頰肉來製作煙肉，香口無比；自家製蛋黃醬、Pecorino Romano芝士和黑胡椒是完美組合，為略帶煙韌的意大利空心粉添上濃郁的味道。

吃完「白汁」，再試試茄汁。車厘茄意大利粉「粉於其名」，用了大量車厘茄來製作醬汁，酸甜酸甜十分開胃，吃的是食材純粹的味道。

來到意大利餐廳不得不吃意大利薄餅。千挑萬選，選了Diavola Pizza，吃了一口，感覺選對了：羅馬式方形薄餅的麵糰當中70％是水份，口感輕盈；火腿、彩椒、芝士等食材配搭得宜，辛辣的味道令整體味覺更加精彩，不是誇張，真是一邊食一邊讚，不知重複了多少次「好食」。

吃了那麼多碳水化合物，想著也覺得飽，可是又心思思想食埋經典的Tiramisu，那就吃吧誰怕誰，吃完也真的沒有後悔，口感極度幼滑，咖啡味香濃，完滿！

同場加映:【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本面

作者_Carmen Ko（高詩琪）簡介：
一出生便有個廚師爸爸，年少時曾被算命師預言「有食神」，長大後成為酒店及餐飲集團公關，一生與美食結下不解緣，不論是米芝蓮星級餐廳或都市中的hidden gem都無任歡迎，希望透過筆尖與大家一起earn well，eat well！
Facebook：Carmen Ko
Instagram：dearie_carmen

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撰文 : Carmen Ko（高詩琪）

欄名 : GoodFoodGoodMood

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