【ESG】氣候變化明顯　企業願加大投資可持續發展

氣候變化的影響，在疫情發生後更受大眾關注。 投資推廣署助理署長吳國才出席StartmeupHK 創業節的揭幕活動之一「1.5°C 峰會──以科技定義未來十年」時表示，香港憑著國際金融中心的優勢，有助促進國際資本與優質綠色項目的合作，助力香港於2050 年前實現碳中和目標，以及推動綠色經濟轉型。



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根據投資推廣署去年9月發表的數據顯示，香港初創中與可持續科技、綠色科技相關的有逾100間。1.5°C 峰會內，有多間與氣候變化、減碳相關的初創參與，希望吸引更多用家及投資者。

▲ 新世界發展開放創新平台助理總經理黃振南在StartmeupHK 創業節活動「1.5°C 峰會 2022」上表示，其Eureka Nova平台將繼續支持初創，透過科技應對氣候變化影響。(梁巧恩攝)

疫情喚醒更強環保意識

從事廢棄木材回收、重塑及重製的恆木環保科技，其創辦人及總監江文康表示，作為初創要有清楚的定位，現時環保塑木的生產成本雖比一般木材高出15至20%，但有助滅少木材廢棄的情況，而產品亦是必須品，不會為買家帶來額外不必要的開支，故幾年發展下來，香港政府及部份香港發展商已成為其客戶。



主攻智慧樓宇及能源管理的en-trak，其首席執行官及創辦人周光明表示，疫情下有更多企業留意到公司的能源管理及使用效能，願意採用智能管理系列去管理冷氣溫度。其人工智能中央冷氣系統解決方案，於新世界發展位於觀塘的一楝大廈內試用，1個月節省了13%的碳排放。

冀盡快通關加快兩地合作

展望未來，恆木環保科技的江文康相信，政府環保政策有助推動行業在港的發展，初創要有生意才可生存下去。他更希望在維持收支平衡的同時，能簽獲得更多項目，並拓展海外市場。內地類似的產品選擇多，香港產品出口至海外可能更有競爭力。en-trak周光明希望，可以早日通關。

兩年多未曾與內地同事見面，始終有很多事要面對面傾談才有效率。

記者：梁巧恩



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