  • 32°C
香港時間 : 2022905日 (週一) 16:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ESG】氣候變化明顯　企業願加大投資可持續發展

商業 16:13 2022/09/05

分享：

分享：

氣候變化的影響，在疫情發生後更受大眾關注。 投資推廣署助理署長吳國才出席StartmeupHK 創業節的揭幕活動之一「1.5°C 峰會──以科技定義未來十年」時表示，香港憑著國際金融中心的優勢，有助促進國際資本與優質綠色項目的合作，助力香港於2050 年前實現碳中和目標，以及推動綠色經濟轉型。

【香港品牌】糕點店聘金齡婦女留住香港味道　高峰期日售過千件糕點（有片）

【疫市營商】織槍地毯風潮吹入香港　主打「慢活」吸年輕顧客人

根據投資推廣署去年9月發表的數據顯示，香港初創中與可持續科技、綠色科技相關的有逾100間。1.5°C 峰會內，有多間與氣候變化、減碳相關的初創參與，希望吸引更多用家及投資者。

新世界發展開放創新平台助理總經理黃振南在StartmeupHK 創業節活動「1.5°C 峰會 2022」上表示，其Eureka Nova平台將繼續支持初創，透過科技應對氣候變化影響。(梁巧恩攝)

疫情喚醒更強環保意識
從事廢棄木材回收、重塑及重製的恆木環保科技，其創辦人及總監江文康表示，作為初創要有清楚的定位，現時環保塑木的生產成本雖比一般木材高出15至20%，但有助滅少木材廢棄的情況，而產品亦是必須品，不會為買家帶來額外不必要的開支，故幾年發展下來，香港政府及部份香港發展商已成為其客戶。

主攻智慧樓宇及能源管理的en-trak，其首席執行官及創辦人周光明表示，疫情下有更多企業留意到公司的能源管理及使用效能，願意採用智能管理系列去管理冷氣溫度。其人工智能中央冷氣系統解決方案，於新世界發展位於觀塘的一楝大廈內試用，1個月節省了13%的碳排放。

冀盡快通關加快兩地合作
展望未來，恆木環保科技的江文康相信，政府環保政策有助推動行業在港的發展，初創要有生意才可生存下去。他更希望在維持收支平衡的同時，能簽獲得更多項目，並拓展海外市場。內地類似的產品選擇多，香港產品出口至海外可能更有競爭力。en-trak周光明希望，可以早日通關。

兩年多未曾與內地同事見面，始終有很多事要面對面傾談才有效率。

記者：梁巧恩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【ESG策略】Canada Goose倡「慢時尚」改變生態　增3D模型減樣本
2022/07/16
【ESG策略】Canada Goose倡「慢時尚」改變生態　增3D模型減樣本
【ESG】L'Oréal北亞地區實現碳中和 香港也有份
2022/07/24
【ESG】L'Oréal北亞地區實現碳中和 香港也有份

你可能感興趣

【ESG策略】Canada Goose倡「慢時尚」改變生態　增3D模型減樣本
11:00 2022/07/16
【ESG策略】Canada Goose倡「慢時尚」改變生態　增3D模型減樣本
【ESG】L'Oréal北亞地區實現碳中和 香港也有份
18:45 2022/07/24
【ESG】L'Oréal北亞地區實現碳中和 香港也有份
市場拓展 數碼轉型 可持續發展 碳中和 ESG 投資推廣署 出入境管制 疫情 AR 發展商

下一篇文章

【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【4天工作】港企PROTREK推「4天工作制」　鼓勵文職員工假日行山
【4天工作】港企PROTREK推「4天工作制」　鼓勵文職員工假日行山
【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【牛丼店】知名連鎖牛丼店 「東京チカラめし」再關日本店　稱香港人均消費高、店舖收入多
【牛丼店】知名連鎖牛丼店 「東京チカラめし」再關日本店　稱香港人均消費高、店舖收入多
【三星手機】三星電子正研發捲曲屏、伸縮屏手機　稱新摺疊機反響良好
【三星手機】三星電子正研發捲曲屏、伸縮屏手機　稱新摺疊機反響良好
【香港品牌】糕點店聘金齡婦女留住香港味道　高峰期日售過千件糕點（有片）
【香港品牌】糕點店聘金齡婦女留住香港味道　高峰期日售過千件糕點（有片）
【市場拓展】南韓樂天集團拓展零售餐飲業務　在越南建智能物流中心
【市場拓展】南韓樂天集團拓展零售餐飲業務　在越南建智能物流中心
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款