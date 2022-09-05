▲ 【HSBC滙豐】滙豐據報裁減在港負責大中華區債券發行團隊 今年中國離岸債發行排名降8級

外電報道，由於中國發債宗數減少，滙豐 （00005） 正在裁減專注於中國債券發行的銀行家人數。彭博引述消息指，兩名負責中國債券市場的副總裁，將會離開滙豐，令駐港負責大中華債務資本市場的團隊，只剩下1名董事總經理及5名董事。滙豐對事件拒絕評論。

報道指，雖然團隊中數下降，但滙豐仍是大中華區債務資本市場團隊人數最多的機構之一。今年初，滙豐將中國投資級別債券及高息債券團隊合併為一個部門，以應對中國垃圾債借貸人大幅下降。

由於內房違約問題持續，爛尾樓斷供潮爆發，過去曾經是有利可圖的內地高息債業務，已大幅收縮，多家金融機構均重整及裁減大中華區銀行家數目。

今年來，中國離岸債券發行量大跌45%至640億美元，彭博編制的數據顯示，滙豐排名降8級至第13位。

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編輯：陳韻妍