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【HSBC滙豐】滙豐據報裁減在港負責大中華區債券發行團隊　今年中國離岸債發行排名降8級

股市 16:06 2022/09/05

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【HSBC滙豐】滙豐據報裁減在港負責大中華區債券發行團隊　今年中國離岸債發行排名降8級

外電報道，由於中國發債宗數減少，滙豐 （00005） 正在裁減專注於中國債券發行的銀行家人數。彭博引述消息指，兩名負責中國債券市場的副總裁，將會離開滙豐，令駐港負責大中華債務資本市場的團隊，只剩下1名董事總經理及5名董事。滙豐對事件拒絕評論。

報道指，雖然團隊中數下降，但滙豐仍是大中華區債務資本市場團隊人數最多的機構之一。今年初，滙豐將中國投資級別債券及高息債券團隊合併為一個部門，以應對中國垃圾債借貸人大幅下降。

滙豐向吉利提供可持續定期貸款　金額最高達4億美元、為期三年【下一頁】

由於內房違約問題持續，爛尾樓斷供潮爆發，過去曾經是有利可圖的內地高息債業務，已大幅收縮，多家金融機構均重整及裁減大中華區銀行家數目。

今年來，中國離岸債券發行量大跌45%至640億美元，彭博編制的數據顯示，滙豐排名降8級至第13位。

相關文章：【滙豐HSBC】滙豐前亞太區主席鄭海泉離世、終年74歲　李澤鉅：鄭海泉是華人之光　陳茂波：海泉兄是中大學長

相關文章：【HSBC滙豐】聯儲局結束對滙豐長達近10年的執法令　涉及中東及拉丁美洲的交易

*重溫【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華

編輯：陳韻妍

港股 裁員 債券 滙豐控股（00005） 銀行 金融機構 中國 國債
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