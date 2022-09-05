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【港元定存】1年港元定存最高息3.3厘 期內賺息逾1.6萬元

15:55 2022/09/05

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踏入9月不久，不少港銀紛加港元定存息吸資金。

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9月開局短短首3天，暫有8間大小港銀加港元定期存款息，包括今天（9月5日）港交所 （00388） 、工銀亞洲及騰訊 （00700） 有份的虛擬銀行，富融（Fusion Bank）大幅上調1年期存息0.3厘，新息率至3厘，也是首間虛銀的長息突破此新關。連續兩周加息的富融，更孖招齊發，把門檻從50萬元急降至僅須1元。

另有7行甫踏入9月已追趕港元定存加息超速快車，最搶眼的是渣打香港 （02888） 全面加息，又提供7天年息享4.5厘。同樣，富融、恒生 （00011） 及建行亞洲於上周齊調升半年期的年息。交銀香港也提高不同存期的年息，創興加3個月存息，大眾銀行向長息埋手，眾安（ZA Bank）則向新用戶額外加息1.7厘，較之前只加1厘多。

專家認為，上周五（2日）截止認購的銀債，凍結626億元資金，扣除發行額450億元後，按理約有176億元向隅閒資，9月14日開始退款，遂成為業界必爭的商機。再者，港股飽受加息及重磅股東減持陰霾所夾擊，恒指考驗萬九點，港銀亦力搶避險游資。難怪上周正值跨月度，全周竟多達13間大小行加港元定存息。

29萬人認購銀債創新高凍資626.4億元【下一頁

誠然， 3間大小行已率先表態擬推銀債退款優惠，除了東亞 （00023） 外，還有信銀國際已表明擬推6個月定期存款特惠息， 中銀香港 （02388） 亦將提供銀債退款或新資金港元定期特優年利率優惠、投資產品及人壽保險推廣優惠。

而中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌預計，申請16手（每手1萬元）或以下銀債的長者，料可獲全數派發。由於近期市況較波動，而銀債可鎖定三年的4厘保證回報，相信客戶會長期持有作收息。

政府將於本周五（9日）公布銀債的分配結果，若今年銀髮族全中15手，全期賺息1.8萬元。要是較幸運抽中16手，1年收取6400元利息，全期更可賺息1.92萬元。

此外，比併大行的港元定存息率，目前3個月年息以中銀的1.7厘，跑贏滙豐（HSBC）的1.2厘及渣打的0.9厘。半年年息以渣打的2.4厘，險勝中銀的2.3厘及滙豐的1.7厘。1年息率也以渣打的3厘冠絕發鈔行，抛離中銀的2.4厘及滙豐的2.1厘。

若計及中小行的港元定存息率，3個月年息以花旗的2.78厘居首。6個月期年息現雙冠王，大新 （02356） 及富邦皆以3厘問鼎榜首。至於1年期息率，大眾財務續以3.3厘稱王，以其起存額50萬元計，賺息1.65萬元，緊接其後是華僑永亨的3.18厘。

澳元定存最高息11.88厘【下一頁

檢視港元定存其他存期息率，冠絕全城是集友7天年息有6厘，1個月年息以滙豐的5厘最高。倘以長息計，南商338天年息有3.38厘，起存額為300萬元新錢，華僑永亨388天享3.28厘年息，進場費為20萬元。招商永隆兩年期有2.85厘年息，入場更須500萬元。

另方面，Mox慶祝開業兩周年，今天推新客開戶享3厘存款優惠。而小米 （01810） 牽頭虛銀天星（AirStar Bank）的活期息有3.6厘。低調的螞蟻銀行（ANT Bank），全新客戶勁出息獎賞更達8.88厘，但以上超高息皆須符特定要求。

那邊廂，定存回報持續跑贏樓價，華僑永亨經濟師姜靜指，近來香港樓價的跌勢明顯， 7月份住宅價格同比跌幅擴大至5.5%，預計整體住宅樓價於年內將下跌6%到8%。

1個月拆息今天轉升，報1.91厘。反映銀行資金成本的3個月拆息已連漲25天，報2.72厘，分析指已創2008年金融海嘯後的14年高位，1年拆息更直逼3.8厘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

中銀香港（02388） 東亞銀行（00023） 花旗銀行 建行亞洲 恒生銀行（00011） 渣打集團（02888） 天星銀行 眾安銀行 富融銀行 虛擬銀行

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