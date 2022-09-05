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【元宇宙合作】高通、Meta簽戰略合作　推展元宇宙平台

科技 16:05 2022/09/05

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高通與Meta打算在元宇宙上進一步深化合作。(高通圖片)

元宇宙發展仍多變數，但科技廠商都積極投入，芯片商高通(Qualcomm)日前就宣布與Meta簽定戰各合作協議，會為該公司的Meta Quest推出客制化的的 Snapdragon XR 平台。

之前在市場上不少的VR眼鏡其實都在採用高通的硬件平台方案，令次兩家公司的舉措，應是想深化平台開發。高通總裁兼首席執行官Cristiano Amon及 Meta 創始人兼首席執行官Mark Zuckerberg在剛開幕的年IFA主題演講中宣布今次合作。

【元宇宙】數碼替身應用　虛擬人作品牌大使

不過今次兩家公司並未公布產品細節，只強調兩家公司在尖端虛擬現實 (VR) 上合作已有7年多，最新的Meta Quest 2亦是採用高通平台，該公司指今次協議鞏固了雙方的共同承諾，並透露會為市場提供客戶化的VR平台支援未來數代的設備。

【IFA 2022】LG推智能鞋櫃Styler ShoeCase　結合防潮、連App清潔功能

而Mark Zuckerberg則指，構建專門的技術來為我們將來的VR眼鏡及和其他設備變得重要，他表示，與手機不同，建立虛擬現實在空間計算、成本和外形方面帶來不同挑戰。

記者：彭振濠

三星近日正式推出兩款新摺機Galaxy Z Flip4及Galaxy Z Fold4，本報記者日前也搶先實試，有興趣入手的讀者可參考以下實測：

 

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