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【大行報告】 比亞迪再遭「股神」減持　大和料巴菲特將沽清所有股份 短期股價續承壓

股樓投資 15:32 2022/09/05

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大和發表研究報告指，據港交所文件顯示，「股神」巴菲特（Warren Buffet）旗下投資旗艦巴郡（美﹕BRK）於上周四（1日）再次申報減持比亞迪（01211），其持股量降至18.87%。該行相信，巴郡最終會悉數沽清比亞迪，料股價續受壓。 

【比亞迪 1211】遭「股神」巴菲特沽貨 公司強調經營一切正常 比亞迪一度急瀉逾13%【見下頁

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繼8月24日減持比亞迪133.8萬股後，巴郡上周四再減持171.6萬股，套現4.5億元。受「股神」再度減持影響，比亞迪今早（5日）低開5.8%，一度跌近7%，低見212.8元，最新報216元，跌5.4%，成交額32.9億元。本月至今計，股價已累跌超過10%。

大和指，參考巴郡於2007年7月開始出售中石油（00857）持股，並於同年10月左右悉數沽清，因此預料巴菲特今次亦可能沽清所持有的比亞迪股份，即使比亞迪基本面穩固，但料在巴郡股權出售下，比亞迪短期股價將承壓，並建議投資者在相關沽壓消除之後才重新審視股份。該行仍維持對比亞迪「買入」投資評級，目標價為380元。

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記者：郭秀慧

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比亞迪股份（01211） 港股 比亞迪 減持 巴菲特 買入 目標價 大行報告

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