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英國1200年歷史酒吧恐結業 捱過世界大戰難敵通脹

環球社會熱點 16:02 2022/09/05

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英國一間酒吧有著1,200年歷史，捱過兩次世界大戰及經濟衰退仍屹立不倒。但隨著冬季將近，酒吧負責人警告能源價格飆升及通脹惡化，酒吧恐面臨結業危機。

新英首相出爐在即 「黑馬」突然出現？ 【下一頁】

這間酒吧名為Ye Olde Fighting Cocks，位於英格蘭赫福郡（Hertfordshire）。酒吧一方自稱自公元793年以來開業，至今有1,200多年歷史，被視為英格蘭歷史最悠久的酒吧，曾經歷兩次世界大戰及經濟衰退。

但酒吧總經理加夫尼（Ronan Gaffney）指，酒吧經營成本跟隨能源價格飆升，業界正掙扎求存。他表示不少家庭面對能源價格飆升，都可關閉某些電器來節省電費。但酒吧面對電費加價卻無法停用雪櫃和冰櫃等電器，只能「硬食」貴電費。

加夫尼指酒吧的電費為普通家庭用戶的超過10倍，但為了做生意仍別無他選，無法真正節省能源只能繳付雙倍費用。

據悉，冬天對酒吧業界而言往往是淡季。加夫尼表示如果酒吧欠缺基礎設施或資金支撐，不難想像大部分酒吧都會陷入困境。

【英揆之爭】幾時有結果？英女王改於蘇格蘭任命新首相 【下一頁】

英國會再次上調能源價格上限，加夫尼呼籲政府採取行動以免家庭和企業面臨進一步經濟壓力。他更表示酒吧業自新冠疫情以來已經盡能力爭取生存空間，批評政府沒有行動支援業界。

英國啤酒及酒吧協會（British Beer & Pub Association）主席Emma McClarkin表示，大量酒吧將面臨倒閉和裁員潮。

她警告能源價格飆升已令不少酒吧縮短營業時間求存，警告通脹影響或更甚於新冠疫情。

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責任編輯：鄭錦玲

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