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【虛擬保險】Bowtie為自願醫保受保人提供一次免費中醫遙距診症服務連兩日藥　名額1000個

Hot Talk 15:28 2022/09/05

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【虛擬保險】Bowtie為自願醫保受保人提供一次免費中醫遙距診症服務連兩日藥　名額1000個

Bowtie表示，為旗下所有自願醫保受保人提供一次免費中醫遙距診症服務（連兩日基本藥物），並安排送藥上門。即日起至9月30日，每位Bowtie自願醫保受保人可於Bowtie旗下一站式健康醫療服務中心 Bowtie & JP Health 網站享用中醫遙距診症服務。

Bowtie指，用戶可以在登入 Bowtie 帳戶後進入「健康服務」頁面，獲取中醫遙距診症服務之二維碼並截圖儲存於手機，並透過 WhatsApp 預約服務，並提供二維碼截圖。診症時間為逢星期一至五上午9時半至下午6時半（下午1時半至2時半休息），星期六上午9時半至下午1時半。該服務的名額為1,000個，將以先到先得形式發放。

Bowtie：第五波疫情期間自願醫保保單月售過千　另與默克合作推廣女性健康【下一頁】

Bowtie首席醫務總監廖永熙醫生表示，留意到不少身邊同事以至市民都在第五波疫情中確診新冠肺炎，染上該病不僅會對身體產生短期影響，亦有機會出現長新冠症狀，而市場上的自願醫保計劃通常都不包含門診保障，因此特意免費向客戶提供中醫遙距診症服務。

相關文章：【虛擬保險】Bowtie推非保險產品兒童護眼計劃　適用於4歲以上兒童

相關文章：【虛擬保險】OneDegree推LGBTQ+友善員工福利　同性伴侶海外註冊可享婚假

*重溫【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華

編輯：陳韻妍

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