【職場熱話】跳糟獲升職兼加薪8千 公司承諾年底補加挽留 打工仔憂「老細會否出口術？」

人望高處，打工仔跳糟獲升職加薪自是喜出望外，但如果現公司提出相同條件挽留，又該如何選擇呢？最近有網民在Facebook專頁《奴工處》發文，指接獲新公司OFFER，升職兼加薪8千元，但卻獲原公司挽留，不知如何是好。

事主跳糟獲挽留經過：

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對於事主的抉擇，大部份網友都支持他辭職走人，因等到年尾會有太多變數：「依家唔走，等睇12月樓主再出post鬧爆老闆反口」、「有心就即刻加啦！講到年尾，係咁先啦！」、「如果佢真係有心就而家出信比你confirm升職加人工，最多比佢1/1/2023年先生效，呢個方案已經仁至義盡。」、「我就唔會留，見得新工即係本身果份麻麻，何況老細年尾可以反口」、「去外國大公司工作，不單賺高薪，亦可學嘢，以及為CV貼金，應該走」

其他網友回應：

信佢一成，雙目失明

Performance review加人工要擇日，但辭職出counter offer留人係唔駛擇日。如果好愛公司嘅就加咗人工先，職位再傾囉，或者好似樓上講出年effective都ok。否則出去搏下都唔錯

唔信，而家走過到去每月即刻多8k，到年尾仲有4個月，計落差咗32k。口講無憑到時反口又冇仇報，點解要等先？

依家就加8千同可能年尾加8千，仲要諗？

有些事, 跟自己個plan 行,有什麼人或事而令你計劃不能前進就應該要離開。所以不用相信任何人

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責任編輯：李兆明