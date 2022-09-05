英網紅年薪超傳統高薪職業 多律師逾25萬

隨網絡文化盛行，全職投身網紅行業人數愈來愈多。外國有調查指出，英國的全職網紅平均年薪勝過不少傳統高薪行業，達13.7萬英鎊，相較律師多2.8萬英鎊。調查更稱，網紅花更多時間分享內容，他們感到更愉快。

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美國Adobe公司的「未來創意研究」（Future of Creativity study）查問英國﹑美國﹑西班牙及澳洲等9個國家的約9,000名網紅，發現英國全職網紅收入達13.7萬（約123.3萬港元），時薪高達約118英鎊（約1,062港元）。

與傳統認為高薪的律師﹑軟件工程師及會計師相比，英國網紅平均年薪分別高出2.8萬（約25.2萬港元）﹑1,000（約9萬港元）及3.6萬英鎊（約32.4萬港元）。

英國真人騷Love Island前參加者Megan Barton-Hanson據報，單從著名付費訂閲平台OnlyFans可以月賺最多80萬英鎊（約721萬港元）。另一名Love Island前參加者Molly-Mae Hague亦據報身家高達600萬英鎊（約540萬港元）。

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同時，研究指當網紅投放更多時間在分享創作的內容時，愉快指數更高。早前有不少網紅因在生活成本高昂時期分享奢華生活面飽受壓力，但數據卻反映不同。

Adobe表示，英國乃至全球的網上內容創作者的人數增幅明顯，展示民眾更勇敢在網絡追求自己的目標及發表意見。

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責任編輯：吳漢培