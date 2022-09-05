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【解碼｜煤炭股】煤炭股逆市抽高、兗礦能源升逾一成　分析稱內外因素推高煤炭需求

股市 15:12 2022/09/05

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【解碼｜煤炭股】煤炭股逆市抽高、兗礦能源升逾一成　分析稱內外因素推高煤炭需求

煤炭股今日走高，兗礦能源 （01171） 、兗煤澳大利亞 （03668） 大升12%，中煤 （01898） 升7%，中國神華 （01088） 升4.2%。投資界指內外因素共同推升煤價，看好煤炭股後市走勢。

美銀證券表示，經過與《中國煤炭資源網》分析師馮東斌進行討論，馮東斌表示，即使煤炭產量略有過剩情況出現，但對今年餘下時間的煤炭價格保持樂觀，並價格於今年年底維持高企，估計動力煤價格可維持在每噸1,100至1,300元人民幣水平，焦炭價格可維持在每噸2,000至2,400元人民幣。

此外，他預計今財年原煤產量將達到44億噸，接年升7.3%，進口量下降兩成至2.55億噸。產能按年升逾升億噸，較去年增3億噸為少。展望明年，馮東斌預計內地動力煤需求將按年下降1.5%至2%，而產量將小幅上升，因此料明年煤價應該會從當前水平下降。

料末季需求偏緊

不過，隨著夏季結束，內地短期電力需求可能會下降，但該行引述馮東斌認為從9月下旬開始行業會有積極的催化劑，包括疫情影響和中共「二十大」前的進行安全檢查、內地能源「安全穩定供應」政策將持續到明年3月、華北地區冬季補貨需求。

開源證券則認為，歐俄北溪管道無限期停運，替代性需求提供煤價向上動能。預計9至12月歐洲削減天然氣新增煤炭(5500大卡)需求約2201.7萬噸，2023年將新增煤炭需求6600萬噸。該行認為，未來煤炭基本面的供需錯配或仍將存在，疊加能源危機的加劇，供應缺口造就替代性需求，或仍提供煤價向上動力，可順勢做好煤炭板塊。

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編輯：姚卓然

 

港股 動力煤 疫情 能源危機 歐洲 兗礦能源（01171） 兗煤澳大利亞（03668） 中國神華（01088） 煤炭股

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