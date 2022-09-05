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【恒大危機】恒大力爭年底前 公布債務重組方案

股樓投資 16:01 2022/09/05

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內媒引述，中國恒大(03333) 行政總裁、執行董事肖恩回應表示，對於公司清盤呈請，集團、中國恒大及顧問團隊盡全力進行了準備和抗辯，境內外債權人也通過各種方式給予信任與支持，結果符合預期。恒大集團境內外各業務板塊、各個主體，幾乎沒有受到此次清盤呈請的影響。恒大獲高等法院批准，清盤呈請聆訊延至11月7日。

【滙豐控股5】聯儲局傳結束 對滙豐長達10年執法令   詳情請看【下一頁

他表示，復工復產保交樓是公司當前的重中之重。截至目前，恒大集團在全國範圍內已復工的保交樓項目佔比92％，已完成保交樓任務26.3萬套、2,814萬平方米，涉及407個項目，各類施工單位超6,500家、材料合作供應商382家，總施工人數19.3萬人。今年首8個月，已完成保交樓任務17.7萬套、2,009萬平方米。

汽車業務方面，恒大正在緊鑼密鼓加緊進行量產準備工作，完成了天津工廠產線的升級改造，預計首批量產車型將按計劃在9月下線，10月正式陸續向首批車主交付。肖恩強調，接下來，集團一方面是堅持紮實穩經營化風險，穩步有序推進「保交樓」等重點工作；另一方面，將加快推動中國恒大作為主體的境外債務重組等相關工作，力爭在年底前公布境外債務重組方案，保障各類債權人的長期和整體利益。

【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

【恒大危機】 恒大接獲聯交所額外復牌指引 包括「管理層誠信」 詳情請看【下一頁

【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本面

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撰文 : 李尚毅

中國恒大（03333） 港股

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