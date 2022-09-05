  • 33°C
香港時間 : 2022905日 (週一) 15:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

黃金走勢等待催化劑

宏觀解讀 14:55 2022/09/05

分享：

分享：

克利夫蘭聯儲主席Loretta Mester近期表示希望到2023年初聯邦基金利率高於 4%，並排除了明年減息的可能性。美國10年期國債收益率反復上漲；2年期國債收益率走勢相近。另外，有聯儲局官員表示美國經濟衰退風險在未來1-2年內有所增加，並估計到2022年底失業率將超過4%。市場聚焦本月底議息結果，然而每次加息的幅度和聯邦基金利率的峰值將取決於通脹前景。值得留意的是，若下周美國CPI通脹再次出現放緩，有可能不足以阻止聯儲局在下一份經濟預測摘要中上調其點陣圖。

由於利率和國債債券收益率進一步上升，黃金的吸引力漸減弱。作為一種無息資產，相較於現金存款、債券和股票股息收益率，黃金的相對價值已經下降。由於聯儲局可能在年底前加息至3.5%或更高，而國債債券收益率預計將徘徊在3%左右，黃金的吸引力將面臨一定程度的挑戰。因此，我們估計短期內黃金的上行空間受限機會較高。

儘管前景看似黯淡，但黃金對美元的敏感度顯示，一旦美元開始走弱，其作為美元替代貨幣的地位可能會進一步被證實。相信在美國經濟衰退風險上升和聯儲局收緊貨幣政策轉向的情況下，美元走強趨勢應會日趨減弱。

因預期未來12個月的利率將處於較高水平以及使持有黃金的吸引力降低，我們將略調降金價的前景。長期而言，黃金將繼續受到基本面需求的支撐，其上行催化劑將來自美元走弱。星展集團預估黃金在未來3個月/6個月/12個月展望維持在每盎司1,850/1,900/1,950美元，基本假設為聯儲局將在年底前結束加息週期，然後可能在明年政策漸轉向寬鬆。

責任編輯︰梁浩碩

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 星展香港投資總監辦公室(北亞區) 

欄名 : 星級展望

最新專欄文章 更多

星級展望 - 觀望半導體板塊佈局機會
2022/08/31
觀望半導體板塊佈局機會
星級展望 - 中國金融業仍見股息優勢
2022/08/12
中國金融業仍見股息優勢
星級展望 - 宏觀日本市場
2022/08/04
宏觀日本市場
星級展望 - 第三季資產配置
2022/07/11
第三季資產配置
星級展望 - 看漲中國的觀點取得進展
2022/06/20
看漲中國的觀點取得進展
商品 金價

上一篇文章

【解碼｜煤炭股】煤炭股逆市抽高、兗礦能源升逾一成　分析稱內外因素推高煤炭需求

下一篇文章

【英鎊走勢】英國即將公布新首相任命、英鎊創37年新低　英鎊兌港元跌穿9算
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【歐洲能源危機】北溪一號無限期關閉　市場憂周一歐洲天然氣價再次飆升
【歐洲能源危機】北溪一號無限期關閉　市場憂周一歐洲天然氣價再次飆升
【美股一周前瞻】美國8月消費信貸周五出爐　聯儲局正副主席將發表講話　專家：美國10年期債息仍有上升空間（附數據表）
【美股一周前瞻】美國8月消費信貸周五出爐　聯儲局正副主席將發表講話　專家：美國10年期債息仍有上升空間（附數據表）
【迷因股】3B家居CFO突墮樓身亡　震撼美股市場
【迷因股】3B家居CFO突墮樓身亡　震撼美股市場
【港股市況】煤炭股、三桶油逆市升　香港航天科技納入港股通飈升　恒指跌逾200點（不斷更新）
【港股市況】煤炭股、三桶油逆市升　香港航天科技納入港股通飈升　恒指跌逾200點（不斷更新）
【能源危機】G7宣布限油價　俄羅斯即無限期停供氣　道指高位跳水844點（不斷更新）
【能源危機】G7宣布限油價　俄羅斯即無限期停供氣　道指高位跳水844點（不斷更新）
【香港通關】彭博指港府內部對11月解除入境酒店隔離分歧　盧寵茂批報道如「宮廷內鬥」、港府堅持抗疫原則
【香港通關】彭博指港府內部對11月解除入境酒店隔離分歧　盧寵茂批報道如「宮廷內鬥」、港府堅持抗疫原則
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款