克利夫蘭聯儲主席Loretta Mester近期表示希望到2023年初聯邦基金利率高於 4%，並排除了明年減息的可能性。美國10年期國債收益率反復上漲；2年期國債收益率走勢相近。另外，有聯儲局官員表示美國經濟衰退風險在未來1-2年內有所增加，並估計到2022年底失業率將超過4%。市場聚焦本月底議息結果，然而每次加息的幅度和聯邦基金利率的峰值將取決於通脹前景。值得留意的是，若下周美國CPI通脹再次出現放緩，有可能不足以阻止聯儲局在下一份經濟預測摘要中上調其點陣圖。

由於利率和國債債券收益率進一步上升，黃金的吸引力漸減弱。作為一種無息資產，相較於現金存款、債券和股票股息收益率，黃金的相對價值已經下降。由於聯儲局可能在年底前加息至3.5%或更高，而國債債券收益率預計將徘徊在3%左右，黃金的吸引力將面臨一定程度的挑戰。因此，我們估計短期內黃金的上行空間受限機會較高。

儘管前景看似黯淡，但黃金對美元的敏感度顯示，一旦美元開始走弱，其作為美元替代貨幣的地位可能會進一步被證實。相信在美國經濟衰退風險上升和聯儲局收緊貨幣政策轉向的情況下，美元走強趨勢應會日趨減弱。

因預期未來12個月的利率將處於較高水平以及使持有黃金的吸引力降低，我們將略調降金價的前景。長期而言，黃金將繼續受到基本面需求的支撐，其上行催化劑將來自美元走弱。星展集團預估黃金在未來3個月/6個月/12個月展望維持在每盎司1,850/1,900/1,950美元，基本假設為聯儲局將在年底前結束加息週期，然後可能在明年政策漸轉向寬鬆。

責任編輯︰梁浩碩