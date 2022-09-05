【英鎊走勢】卓慧思成英國新首相　英鎊創37年低後反彈、兌港元重上9算水平

▲ 【英鎊走勢】英國即將公布新首相任命、英鎊創37年新低 英鎊兌港元跌穿9算

英國正式公布新首相，現任外相卓慧思（Liz Truss）當選英國保守黨黨魁，將接任約翰遜成為新任首相。卓慧思當選前夕，英鎊匯價一度跌至1985年以來低位，兌美元匯價低見1.1444，英鎊兌港元也曾跌穿「9算」。隨卓慧思任命消息公布，截至香港時間周一晚上7時55分，英鎊兌美元匯價回升至1.1503，兌港元則回升至9.025水平。

英國能源價格高企，通脹大幅上升，英倫銀行連續6次加息亦無法壓抑通脹上升趨勢，英國經濟步入衰退風險上升，英鎊兌美元今年來累跌近15%。

高盛資管策略顧問方案組國際市場策略團隊主管張信勵（James Ashley）指，英國工資增長5%，但冬季通脹有可能升至15%，加上當地10月電費上限調高80%，估計英國經濟會於第四季出現衰退。

張信勵指，英倫銀行早前已表明，雖然經濟很大機會衰退，但當局仍會透過加息去遏迎通脹，反映當局的首要任務是遏通脹，而非扶持經濟。

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編輯：陳韻妍