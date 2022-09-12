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WeLab Bank全力創建智慧銀行 推智能理財顧問服務增值財富 

iMoney智富 00:00 2022/09/12

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獎項：最佳數碼財富管理平台—虛擬銀行

獲金管局發牌的港產虛擬銀行──WeLab Bank（匯立銀行）自2020年7月開業至今，致力為客戶塑造智慧銀行體驗，讓客戶隨時隨地通過手機享受全新的數碼銀行服務。該行推出了多項嶄新服務和體驗，更利用科技和數據為用戶設計及提供適合他們的個人化理財服務。

WeLab Bank行政總裁兼執行董事李家達指，WeLab Bank重新定義銀行服務，運用金融科技填補市場缺口，「我們致力打造智慧銀行，將科技融入每個人的生活，協助客戶實踐財富MSG，即Manage（管理）、Save（儲蓄）及Grow（增值）。」

數碼化創新服務　輕鬆管理及增值財富

WeLab Bank推出了不少創新產品，例如根據參與人數而定的高息定期存款產品GoSave，讓用戶可以和家人朋友以至所有WeLab Bank的客戶一起儲錢，從而得到更高的利率，打破了只有高額存款或特選客戶才可享有較高利率的傳統。另外，全港首張無號碼Debit Card由WeLab Bank推出，開戶即可使用，能避免資料被盜取，而且無論在綫上綫下消費均相當便利。貸款業務亦是WeLab Bank的優勢所在，其為客戶提供靈活的貸款及較低的貸款利率，審核快速，全程經手機app輕鬆完成。

李家達更指，WeLab Bank於今年6月底推出了智能理財顧問服務GoWealth，「令我們成為亞洲首間推出智能理財顧問服務的全數碼銀行，我們希望借助科技力量，幫客戶透過輕鬆簡易的步驟，進行投資和增值財富。」

度身訂造投資建議　助客戶達成財務目標

李家達表示，GoWealth籌備多時，有別於市場上大多數風險導向型的財富管理產品，GoWealth是目標導向型的智能理財顧問服務，以一站式的顧問服務貫穿整個投資體驗，包括理財策劃、投資組合建議、基金買賣以至持續追蹤理財目標進度，只需透過投資關鍵三步「Set Track Goal」即可做到。「舉例來說，客戶制定40歲要儲到500萬的目標，GoWealth會按照客戶的理財目標和個人狀況，為他度身訂造投資組合建議，並持續追蹤投資表現和進度，期間更會協助客戶調整部署，以達成財務目標。」

為何GoWealth的投資建議值得信賴？李家達就指，GoWealth的獨到之處更在於它是由WeLab Bank與全球領先資產管理公司安聯投資（Allianz Global Investors）共同研發的智能投資引擎，「結合了兩方於金融科技和專業投資管理知識上的優勢，能夠即時模擬投資組合在12,000個不同市況下，長達50年的前瞻性走勢，從而調校出最適合客戶而『目標成功率』又最高的投資建議。」GoWealth還設有「智動」提示功能，協助客戶監察投資進度，萬一市況出現波動或其他因素影響進度，系統亦會提供新的建議。

GoWealth是目標導向型的智能理財顧問服務，為客戶度身訂造投資組合建議。

迎合大眾理財需要　打破投資高門檻框框

WeLab Bank一向留意到港人面對的理財難處，包括要於特定時間或分行，才可以使用財富管理等銀行服務；專業財富管理通常只開放予擁有一定資產的人士，資金門檻高；客戶關係經理亦未必能為客戶全天候追蹤市況和投資表現；再加上傳統投資模式絕大部分是產品導向，缺乏個人化的專業建議。李家達更指，根據WeLab Bank一項市場調查顯示，只有1/3受訪人士能接觸到專業財務意見、70%不清楚其理財方法是否足以達成理財目標、65%不清楚自己投資組合的內容及表現，「GoWealth正是為解決這些理財難處而設計，入場門檻低至100港元，照顧大眾市場的理財需要。而且GoWealth在4月獲發牌後立即投入試業，3個多月已有愈13萬人次試用，反應十分踴躍。」

他續表示，現階段會專注於提升服務和用戶體驗，令GoWealth成為值得市場信賴和受歡迎的產品，未來會進一步朝個人化及智能化方向發展，協助客戶達成理財目標。「我們充滿信心，GoWealth將打破香港財富管理服務的固有模式，更將為亞洲以至國際業界樹立全新的服務標準；而該產品只是財富管理的第一步，未來WeLab Bank會在財富管理範疇繼續發展。」

創意策略行銷優勢

本港的虛擬銀行在兩年前陸續投入服務，屬發展初期，大眾對虛擬銀行的認識有限，但李家達強調，WeLab Bank以創意重塑傳統銀行服務，推出多項嶄新服務以突出數碼化銀行服務的優勢，業務表現理想。「我們自今年1月起淨利息收入錄得正數，而2022上半年收益更是2021年下半年的10倍，反映銀行的業務策略漸見成效，服務亦廣受市場歡迎。」

李家達又表示，信任建基於了解和用戶體驗，因此該行致力在客戶的日常生活中建立更多接觸點。他相信，只要客戶有機會使用WeLab Bank服務，便會透過良好的用戶體驗了解到該行的好處，逐步建立信任，並視WeLab Bank為可靠的理財好拍檔。

(特約)

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