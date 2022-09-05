環保永續廿九載　Casablanca隆重推出週年慶特別系列與限定優惠

環保永續29週年，Casablanca一直深信「環保永續」的概念是品牌理應實踐之社會企業責任，致力於可持續發展，綠色研發與升級再造，能賦予產品更高環保價值。多年來對各種物料的選擇都一絲不苛，提倡守護地球從「睡眠」開始的理念，推廣綠色未來。適逢集團29週年慶，故以”Love CASA Love ECO”為題，於九月隆重推出週年慶特別系列，當中有皇牌Toscana長絨棉系列完美演繹品牌獨有之意式品味設計，破格首推Coca-Cola可口可樂純棉床品系列，更引進了全新授權聯乘企劃—台灣白爛貓。



永世不朽的意藝時尚

貴為品牌最暢銷之皇牌系列，Casablanca隆重推出全新印花圖案之Toscana 1200針長絨棉床品套裝 — 29年來這個系列一直堅持以意大利文化古城Toscana的葡萄酒、日落、紅瓦屋舍為靈感，融入文藝復興時期建築及飾畫元素，重新演繹意式品味設計；加上採用被美譽為「棉中極品」的長絨棉，擁有自然光澤感和非凡柔軟的特點，讓用家盡情沉醉意藝時尚的睡眠享受。



破格首推 可口可樂全棉系列

經典Coca-Cola聯乘系列再度回歸！今次回歸絕對誠意十足，不單是破格首推全棉質地床品套裝，更設有特大尺寸供各大可樂迷收藏之用，機會難逢，萬萬不能錯過！想起可口可樂，除了最經典的紅白配色，當然少不了北極熊元素。飲得到嘅床單，再配上絲柔絨雙層毛毯，時尚型格睡房隨即渾然天成，大大提升房間格調！



台灣白爛貓登陸Casablanca

以盞鬼、無厘頭性格，由台灣以至東南亞都掀起熱潮嘅白爛貓，以及其搞怪寵物「那條魚」，來傳遞正能量也紓解苦悶壓力。白爛貓將首度與Casablanca聯乘，釋出多款超萌產品。為慶祝首次床品系列發行，更推出白爛貓限定紙巾盒供粉絲換購，準備好全面進入被白爛貓包圍的世界了嗎？



【白爛貓首推限定主題拍照區】資訊

由9月8日至10月3日，荃灣D.PARK同埋屯門時代廣場，特意設立白爛貓主題拍照區，於指定時間去現場參加打卡活動，做齊簡單步驟，即送你Casablanca $50現金券。於該商場專門店購買任何白爛貓床品，更可得到限量版文件夾乙個！



「Lan Lan Cat x Casablanca」白爛貓主題拍照區打卡活動

1. 於主題拍照區與白爛貓合照

2. 上載至instagram並tag @Casablancahk

3. Follow @Casablancahk 帳號

4. 做齊以上所有步驟，即可獲得$50 Casablanca現金券一張



荃灣D.PARK 及 屯門時代廣場 – 白爛貓主題拍照區

📅展出日期：即日起至2022年10月3日

🔍打卡活動時間：10/9, 11/9, 17/9, 24/9, 1/10及2/10，中午12時至7時開放



歡迎到Casablanca eShop、各大專門店及百貨專櫃查詢優惠詳情，成為會員及選購。



推廣日期：2022年9月8日至10月3日

Casablanca eShop、各大專門店及百貨專櫃同步發售。

(白爛貓床品系列只限Casablanca eShop及各大專門店)



Casablanca 29年慶特別系列—

● Toscana 1200針長絨棉床品套裝 (TF254 & TF255)

包括智慧被袋+床笠+有邊枕袋

單人至特大

限時推廣價

$899起

（零售價$1,758 - $2,988）



● Coca-Cola 冬日全棉限定版床品套裝(CK006)

包括智慧被袋+床笠+枕袋

單人至加大

限時推廣價

$429起

（零售價$1,418-$2,338）



● Coca-Cola 絲柔絨雙層毛毯 (CK901)

限時推廣價

$369



● 白爛貓純棉印花床品套裝 (LC001)*

包括智慧被袋+床笠+枕袋

單人至加大

限時推廣價

$499起

（零售價$1,418-$1,978）



● 白爛貓純棉卡通四季被 (LC002)*

限時推廣價

均一價$299



● 白爛貓絲柔絨雙層毛毯 (LC901)*

限時推廣價

$369

*凡購買任何白爛貓系列之產品，即可以$39換購白爛貓限定紙巾盒乙個



關於Casablanca卡撒天嬌



卡撒天嬌集團在1993年於香港正式成立，是一家集設計、生產、銷售於一體的家紡品牌集團，並以卡撒天嬌集團有限公司（於開曼群島註冊成立）在2012年 11月23日於香港聯合交易所有限公司主板上市（股份代號：2223）。集團總部設於香港，秉承「時尚、創意、功能」的設計理念，一直致力於健康睡眠的研究和推廣，並主營自家三大品牌Casablanca、Casa Calvin及CASA-V，以獨有意大利藝術風格，為每個人打造歐式品味家居。



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(特約)