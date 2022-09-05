據報俄羅斯招攬露宿者參軍 月薪可達2.6萬

俄羅斯總統普京上月簽署法令，明年1月起將武裝部隊規模增加約204萬，相隔5年再擴軍。外界質疑俄羅斯如何擴軍，據悉，俄羅斯政府正從收容中心招募露宿者參軍，據報月薪可達20萬盧布（2.6萬港元）。俄羅斯政府亦曾考慮特赦罪犯，加入烏克蘭戰爭。

美國駐俄大使沙利文結束任期退休 已離開莫斯科 【下一頁】

《Newsweek》報道指，俄羅斯聖彼得堡Frunzensky區政府官員於上月中到訪幫助露宿者的慈善機構Nochlezhka，官員當時與露宿者交談，更留下有關加入俄軍及徵兵合約等資料及傳單，但遭收容中心工作人員阻止，並要求他們離開。

Nochlezhka發言人強調，機構絕不會協助軍方從收容所裡招募士兵。據悉地區官員其後再利用電子郵件聯絡Nochlezhka，希望透過機構向露宿者發放參軍的傳單。

當地傳媒Rotunda報道指，自7月底以來，聖彼得堡政府積極尋找志願者前往烏克蘭作戰。報道分享一張徵兵傳單，顯示當局要求19至59歲、不低於平均教育程度的男子加入俄軍，平均月薪達20萬盧布（2.6萬港元）。

俄大型油企主席離奇墮樓亡 曾公開批評普京侵烏 【下一頁】

自3月底以來，莫斯科再沒有公布烏克蘭戰爭造成的軍隊死亡人數，當時稱有1,351名俄軍戰死；烏克蘭上周五（1日）估計，俄軍死亡數字達4.9萬人。

普京（Vladimir Putin）上月底簽署法令，自明年1月1日起，將俄羅斯武裝部隊規模由190萬增加約204萬，包括增加13.7萬名士兵，屆時俄軍總兵力達115萬人。

美國官員指，有證據表明俄國防部開始在烏克蘭特赦罪犯，以及提供經濟誘因，換取他們加入俄軍作戰。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：郭麗明