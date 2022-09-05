【北溪一號】俄指停氣係歐盟自作自受 批制裁阻礙維修

俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）早前以管道有洩漏為由，宣布無限期停止經北溪一號輸送天然氣。俄政府表示，天然氣供應停止是歐洲國家自作自受，直指是政治人物決定的制裁導致，更批評制裁阻礙維修。

【北溪一號】俄宣布不會如期重開 稱發現漏油情況 【下一頁】

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周日（4日）受訪時表示，如果歐盟決定拒絕使用他們按合約要求提供的服務，或是選擇不使用Gazprom的管道，這不是Gazprom的錯誤，而是決定制裁的歐洲政治人物過失。

副總理諾瓦克（Alexander Novak）亦表示，如果想北溪一號管道恢復運作，西門子能源（Siemens Energy）必須完全遵守渦輪機維修合約。諾瓦克批評，基本上維修合約所有條款遭到違反，特別是在運送渦輪機層面。

諾瓦克指出，歐盟及加拿大針對有關設備實施制裁，強調只有解除制裁，恢復與維修合約訂明的條件，管道才可能真正重新運作。

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Gazprom上周五（2日）聲稱北溪一號發現漏油，宣布不會如期重開管道。Gazprom指西門子能源準備好完成維修，但沒有地方可以完成。西門子能源反指未被要求完成維修，強調制裁並無阻礙維修。

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責任編輯：吳漢培