美3歲童開槍打傷5月大嬰兒 同屋25歲女子被捕

美國佛羅里達州早前發生一宗駭人槍擊案，一名3歲兒童在家中意外開槍擊中一名5個月大嬰兒，嬰兒受傷但沒有生命危險。另外，同屋一名25歲女子被捕。

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佛羅里達州坦帕市（Tampa）警方上周六（3日）下午接報，指當地一名5個月大嬰兒臀部中彈。嬰兒隨即被安排送往醫院，據報傷勢沒有生命危險。

警方指桑托斯告訴警方，一名3歲兒童抓住了手槍並意外開槍擊中嬰兒。當時屋内除了兩名兒童，就只有25歲女子桑托斯（Paula Marie Concepcion Santos）一名成人在場。

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當局隨即拘捕桑托斯，以疏忽照顧兒童造成嚴重人身傷害的罪名起訴她。不過警方並無透露涉案兩名兒童的詳細資料，以及他們與桑托斯之間的關係。

警方對這名嬰兒沒有受到致命傷感到慶幸，但再次提醒所有家長及監護人必須檢查是否有妥善存放槍械，確保放於上鎖的保險箱及分開存放彈藥，確保兒童沒有機會接觸槍械。

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責任編輯：鄭錦玲