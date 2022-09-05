【網絡安全】思科與守網者網頁合作　助公眾辨識惡意程式

香港企業受網絡攻擊的情況持續，有報告指本港接近7成（68%）中小企曾遭受勒索軟件相關攻擊，6成（60%）中小企受到釣魚攻擊，至於被DDoS攻擊的企業則有46%。

網絡及科技服務供應商思科(Cisco)發表的《中小企網絡安全報告：亞太區企業為數碼防禦做準備》發現，香港企業與其他亞洲鄰近地區的企業在遭受網絡攻擊的情況相若，當中以勒索軟件、釣魚攻擊及分散式阻斷服務（DDoS）攻擊為主要。接近7成（68%）香港中小企曾遭受勒索軟件攻擊，6成（60%）受過釣魚攻擊，至於被DDoS攻擊的企業則有46%。

【個人私隱】美部門控告分析服務商 指大量追蹤用戶位置資訊

另外，思科報告亦提到，相對亞洲其他地區，本港大部分企業擁有較完備的解決方案，能應付勒索軟件及釣魚攻擊，因此只有少數企業曾因網絡攻擊而短暫停止服務，報告亦指，本港企業受網絡攻擊的比率亦較亞太區整體低。

思科建議本港企業可採取2種措施，減少網絡攻擊引致的威脅及損失，包括：

1定期檢查系統、更新防毒軟件及系統套件升級，以堵截軟件和系統中的漏洞；

2.盡早報告漏洞，並尋找合資格人士（如香港電腦保安事故協調中心等）協助處理

【數據私隱】五款Google Chrome擴充套件 竊取用戶瀏覽數據

思科亦宣布今年第4季會與香港警務處網絡安全及科技罪案調查科支援的「守網者」網頁合作， 到時守網者網站會有新的「快速自我檢測」功能，讓公眾可通過思科的威脅情報資料庫作對比，快速識別自己的裝置是否被惡意程式利用。

記者：彭振濠

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：