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【一通集團】一通密謀轉身推網上社區平台「一通薈」　CEO宓光輝：新平台冀服務中高資產客戶、提供網購及P2P貸款等服務

股市 13:10 2022/09/05

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【一通集團】一通密謀轉身推網上社區平台「一通薈」　CEO宓光輝：新平台冀服務中高資產客戶　計劃提供網購及P2P貸款等服務

一通集團今年初宣布停止網上投資服務，意味一通網上券商業務正式告一段落，有消息指，一通集團正積極謀求新發展，有意進軍網購等行業，近日一通集團更向一通客戶發出通知，透露將轉型經營網上社區平台「一通薈」。

一通集團行政總裁宓光輝接受本報查詢時稱，預計今年末季正式發布新平台「一通薈」，會員可在平台共享乘車旅程及網購，甚至進行P2P借貸。

宓光輝：一通薈將服務中高資產客戶 暫無意重推投資業務

宓光輝直言，「一通薈」主要針對「有家底、有資產」客戶提供生活品味服務，但暫時無意重推投資業務。宓光輝解釋，除了疫情影響外，近年「送錢開戶」等做法令整個券商行業開始變質，讓自己對行業也有點意與闌珊。他補充，自己希望從事一門顧客願意付費的生意。

據一通客戶通知，「一通薈」會員可以透過社區平台分享網上服務、互助、交換及獲取生活所需等，會員可以共享乘車旅程，各自車費比的士收費更便宜；會員之間可以互相借貸，借方增加收入，貸方減輕負擔；有專業資格的會員，亦可經社區平台向其他會員提供專業意見。

攝合會員P2P借貸 將推供參考貸款合約

宓光輝表示，「一通薈」將協助攝合會員P2P借貸，平台會推供參考的貸款合約予會員保障對方利益。他表示，平台可以藉著P2P借貸配對服務分析用戶信用評級資料，以便日後提供更多元化的服務，此外「一通薈」會推供網購服務，會員可以訂購貴價生果等等。

據了解，一通投資的客戶在「一通薈」應用程式確認個人資料後自動成為「基本會員」，屆時可享受社區平台各項服務費折扣，而現時為一通薈有限公司（前稱「一通商品有限公司」）的客戶，將自動成為「通粉會員」，服務費折扣率比基本會員的更大，但詳細會員條款將在日後公佈。

宓光輝進一步補充，若本身並非一通的客戶，「一通薈」將收取數以千元計會費，但會費日後可用作網購折扣等。宓光輝直言，新平台冀吸納中高資產客戶，其後再考慮向下滲透。

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