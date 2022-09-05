▲ 【虛擬銀行】Mox慶祝兩周推獎賞及大抽獎 新客戶以邀請碼成功開戶及消費可享600元現金獎、享3厘存息優惠

虛擬銀行Mox Bank為慶祝開業兩周年，推出多項「2想不到」獎賞。即日起至9月30日，以「MOXVIBES」邀請碼成功開立Mox戶口的新客戶，並於開立Mox戶口當日及其後45天內以Mox Credit累積合資格消費滿2,000元，即享600元現金獎賞。他們亦可以在指定CashBack商戶消費獲高達5% CashBack，而用Mox Credit所進行的合資格消費皆可賺取1%無上限CashBack。

開戶後60日內存入50萬以內存款

新客戶更可享迎新Bonus，50萬元以內存款在開戶後60日內，除可賺取0.3%基本存款年利率的存款額上限，由25萬元上調至50萬元，並自動享有額外2.7%存款年利率（合共3%存款年利率）；兩項推廣優惠可讓每位新客戶賺取高達3,065元 （按合共3%存款年利率計算）。

另一方面，新客戶在完成3項簡單Mox Bonus任務的下一天，可賺取額外0.7%存款年利率，讓新客戶於9月份完成任務後可賺取合共3.7%存款年利率。客戶完成以下任務即可賺取額外0.5%年利率：（1）儲蓄任務：於上一個月的每月平均結餘之上，保持當日最少1萬元的新資金；（2）消費任務：每月使用Mox Card消費最少3,000元（包括以Mox Credit簽賬或Mox戶口扣賬的交易）

客戶完成繳費任務，可賺取額外0.2%年利率，即於過去35日內，使用「繳費」功能完成三項繳費交易，每項交易最少為100港元（Mox Credit或Mox戶口扣賬亦可）。

現有客戶亦可以在9月完成3項Mox Bonus任務後，在原有0.3%基本年利率之上，獲得額外0.7%年利率，即在總計50萬元或以下存款賺取合共1%年利率。

成功申請任何貸款金額可享有1次2周年大抽獎機會

由現在至2022年9月底前，成功申請任何貸款金額或任何還款期數「即時借」、「即時清」及「簽賬分期」的客戶即可自動享有1次2周年大抽獎機會，每名客戶最多可獲取5次抽獎機會，合共25名得獎者將會贏取豐富獎品，當中包括3部Apple MacBook Air（M2）手提電腦（每部價值9,499港元）；7部Apple iPad Air（64GB）平板電腦（每部價值4,799港元）；15對Apple AirPods（第3代）藍牙耳機（每對價值1,499港元） 。

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編輯：陳韻妍