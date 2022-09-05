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【TSLA】評級機構紛予Tesla垃圾評級、股東代抱不平　馬斯克回應：穆迪是無關重要的

股市 12:42 2022/09/05

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【TSLA】評級機構紛予Tesla垃圾評級、股東代抱不平　馬斯克回應：穆迪是無關重要的

評級機構標準普爾及穆迪均將Tesla（美：TSLA）評級列為「垃圾」級別，其中標普給予Tesla評級為BB+，較投資級別低一級，穆迪則予Ba1，為垃圾級別中最高。穆迪暗示，最快明年將Tesla的評級調高至投資級別。不過，Tesla投資者對於Tesla評級處於垃圾級別，抱不平態度。

美國加州大學推馬斯克法律課【下一頁】

穆迪分析師Rene Lipsch解釋，垃圾級別是基於公司的質素，而非以量化方式去判斷，Tesla過於倚賴狹窄的產品線，故被判斷為前景不太正面，若Tesla可以擴展其全球足跡，維持強勁的國際市場領導地位，並改善其產品的種類，相信可以提高Tesla的評級。

穆迪同時著重Tesla維持EBITDA率至少7%的能力，並看好其持續及審慎的財政政策，以及良好的流動性。

Tesla據報9月份再度調高銷售價格　9月起大幅增加出貨量【下一頁】

Tesla股東Dave Lee指，穆迪不給予Tesla投資評級的行為相當荒謬。其後，Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）回應稱，「穆迪是無關重要的」。

由於Tesla評級為「垃圾」級別，故其機構投資者持股量，較其他大型科網企業如蘋果（美：AAPL）及亞馬遜（美：AMZN）偏低。

【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華

相關文章：【TSLA】Tesla馬斯克為中國網信辦雜誌撰文　「能源革新事業中，中國企業將是不可忽視的力量」（附全文）

相關文章：【TSLA】馬斯克︰Tesla上海超級工廠已生產100萬輛汽車　另供應鏈本地化率逾95%（第二版）

編輯：陳韻妍

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 穆迪 EBITDA 評級機構 馬斯克 Tesla

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