【美股期貨】道指期貨升逾200點　納指期貨升1.1%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股隔晚反覆上揚後，美股期貨續向上，美滙指數跌超過1%，回落至108水平，道指期貨升248點，納指期貨升130點或1.1%。繼聯儲局主席鮑威爾後，美國今日將有多位儲局官員發言。

另外，美國將會公布7月批發庫存終值。

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即市走勢︰

【19：32】【歐洲能源危機】歐部長拒設俄氣價上限 油價先彈2%

【17：15】道指期貨升248點，納指期貨升130點或1.1%

【12：28】道指期貨升89點，報31855點；標指期貨升14點，報4019點；納指期貨升71點或0.6%，報12392點。

【11：05】【電動車】平治及Rivian計劃數年內成立合資新電動車公司 生產商務車及大型電動貨車

【10：40】【英女王逝世】英女王為首位將頭像印在鈔票的英國君主 未來英女王頭像鈔票將變成查理斯頭像？

【08：45】【中美金融戰】華府再度傳出擬頒行政命令 據報未來數月内將限制美企對中國科企等投資

【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華

==以下9月8日（周四）股市==

美歐央行領袖齊發言，綜合解讀是，儲局主席鮑威爾態度繼續強硬，表現鷹派 ；而歐洲央行行長拉加德偏鴿，對經濟前景較悲觀，不過，官員仍預期下次加息0.75厘，令歐元回穩。美股反覆上揚，美滙曾重上110，歐元1算爭持。

【儲局官員】鮑威爾：儲局在通脹受壓前不會退縮

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道指收市升193點，報31774點；納指升70點或0.6%，報11862點；標指升26點，報4006點。滙市波動，歐元持平，險守1算，美滙指數跌0.18%，109.64，英鎊跌0.2%，報1.1503。

聯儲局主席鮑威爾表示，局方必須對通脹採取直接行動，同時重申歷史經驗強烈警告不要過早放鬆政策。投資者憂慮聯儲局可能進一步收緊貨幣政策。

不過，美國上周首次申請失業救濟人數達22.2萬人，按周減少6000人，低於市場預期，連續4周下降，創今年5月以來新低，表明經濟前景不確定，但就業市場仍然健康。美國公布首次申領失業救濟人數，上周首次申領失業救濟金人數為22.2萬人，低於預期23.5萬人，並連續四周改善，前值由23.2萬修正至22.8萬。截至8月27日，持續申領人數升至147.3萬人，高於預期的143.8萬人，前值由143.8萬下修至143.7萬人。

即市走勢︰

【01：30】英國白金漢宮表示，女王伊利沙伯二世逝世，享年96歲，長子查理斯繼承王位，立即成為國王。伊利沙伯二世在父親喬治六世去世後於1952年登基，在位七十年，是英國迄今最長壽、在位最久的君主。

【00：59】美國白宮：拜登和盟國強調通過持續的安全和經濟援助來支持烏克蘭；拜登和七國集團討論了確保向歐洲供應能源的問題

【00：36】據汽車新聞網站Electrek：特斯拉加大美國加州超級工廠的招聘力度

【00：20】美國芝加哥聯儲銀行行長埃文斯表示，美國通脹偏高，勞動力市場強勁，首要任務是讓通脹回到儲局2%的目標。預計今年美國GDP增長約為0.5%。

【00：02】市場消息：歐洲央行官員們不排除10月份再度加息75個基點的可能性，10月份及之後可能會討論實施量化緊縮（QT）的可能性。

【23：45】歐股收市個別發展，德股跌0.09%，法股升0.33%，英股升0.33%，泛歐STOXX 600指數升0.5%

【23：02】丹麥央行加息至0.65厘，前值為負0.1厘。丹麥央行表示，加息行動是要遵循歐央行的做法。

【22：48】道指倒升100點，納指升0.4%

【21：30】道指低開238點，報31346點，納指跌0.8%，報11692點，標指跌26點，報3952點。

【20：15】【歐央行議息】歐央行宣布加息75點子、歷來最大幅度 預告將繼續加息 歐元徘徊1算

【17：53】道指期貨跌16點，納指期貨跌近0.1%，標指期貨跌3點。

【12：19】【環球經濟】法巴：全球或進入新通脹環境、難以估計聯儲局加息次數 料美國經濟可避過衰退

【12：08】道指期貨升10點，報31587點；標指期貨升2點，報3982點；納指期貨升12點或近0.1%，報12275點。

【11：05】【中美貿易戰】據報拜登推遲決定是否削減中國進口貨品關稅

【10：55】【美國加息】高盛調高聯儲局加息預期 最新估計9月加息0.75厘、11月加息半厘

【10：25】【NFLX】海灣國家促Neflix放棄違反伊斯蘭教內容

【08：52】【沽注一擲原型】Michael Burry再發推文警告 暗示美股仍未見底

【08：08】【美企業績】GameStop上季虧損擴大 惟夥加密貨幣交易所FTX 合作、盤後彈高逾11%

【07：15】【儲局官員】布雷納德：中國歐洲消費及需求疲弱 有助美降通脹

【06：15】【美國經濟】儲局褐皮書：通脹有放緩跡象 經濟增長前景疲弱

==以下9月7日（周三）股市==

美國聯儲局舉行議息會議倒數兩周，美滙指數逼近111關口，再創20年高位，其後回軟 ； 美債息急升後回吐，科技股造好，道指尾段升勢擴大。

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iPhone 14系列終登場，9月9日起預訂，iPhone 14採用6.1吋屏幕，將於9月16日正式推出，售價由6,899港元起；iPhone 14 Plus則於10月7日推出，售價為7,699港元起。蘋果股價升0.93%。

道指收市升435點，報31581點；標指升71點，報3979點；納指升246點或2.14%，報11791點。

聯儲局發表地區經濟報告「褐皮書」，稱自7月初以來，美國經濟活動總體上沒有變化，物價水平仍處於高位。

聯儲局副主席布雷納德（Lael Brainard）強調，聯儲局將堅持加息行動，並維持高利率一段較長時間，以壓抑高通脹，局方的行動相當重要。

儲局官員梅斯特指現時斷定通脹見頂為時過早，指出薪金壓力幾乎沒有減弱跡象，估計市場可能會持續波動，需要多觀察幾個月才能判斷通脹已經見頂。

她又認為美國經濟目前並未陷入衰退，但衰退風險有所增加，預計經濟將大幅放緩，而且放緩幅度可能超過預期，失業率升勢也可能超預期，預計到明年年底，失業率將略高於4%，但表明聯儲局目標不是製造經濟衰退或打擊任何行業，將面對不引發衰退的情況下放緩經濟活動的挑戰。她又預期明年聯儲局不會降息。

美國MBA抵押貸款申請按周再跌0.8%。貿易逆差707億美元。

即市走勢︰

【21：30】美股開市個別發展，道指跌34點，報31111點，納指升0.1%

【21：15】道指期貨轉跌60點

【21：01】美國7月貿易逆差707億美元，連續第四個月收窄

【21：00】道指期貨跌66點，納指期貨跌8點或0.1%

【20：43】日圓低見144.99

【20：34】【解碼│股市】大市賭性強 對沖基金如何顛覆市場？

【19：52】【iPhone 14】大摩上調台積電每股盈利預測 關注蘋果處理器分岔策略對較平的iPhone 14銷情影響

【18：52】【能源危機】普京威脅西方若對俄羅斯石油及天然氣限價 將不會供應能源

【18：25】【投資銀行】瑞信出售全球信託業務 交易料明年上半年完成

【17：46】【美元走勢】新華社：美國依託美元霸權擾動全球金融市場 成為世界經濟一大亂源

【17：45】道指期貨升16點，納指期貨升0.2%

【12：46】【電動車】Lucid據報數周內已有6名高管離職 公司正全面改革製造流程

【12：23】道指期貨跌157點，報31009點；標指期貨跌21點，報3889點；納指期貨跌65點或0.5%，報11953點。

【12：03】【日圓滙價】日圓再失144年內貶速恐創紀錄、兌港元5.4488算 大行料未見底、日本內閣：走勢持續將取必要措拖（不斷更新）

【11：29】【油價走勢】歐美經濟放緩加中國清零政策 油價跌至1月以來低位、紐約期油失守86美元

【11：11】【Bitcoin】美元獨強波及加密幣 比特幣失19000、加密貨幣總值跌穿1萬億美元

【10：51】【美股焦點】對沖基金名宿阿克曼：美聯儲正採取必須行動對抗通脹 股市很快出現買入信號

【10：35】【iPhone 14】蘋果發布會凌晨1時舉行、iPhone 14 Pro系列料加價100美元（附各iPhone14型號估計售價）

【09：01】【GOOGL】Google10月6日舉行新產品發布會 Pixel 7系列手機+首款智能手錶Pixel Watch將亮相

【08：58】【騰訊700】騰訊斥23億元入股Ubisoft創辦人家族近半股權 擁投票權惟無公司業務否決權

【07：47】【中概股審計】美國證交會籲當地會計師慎接中概股公司生意 確保取得所有信息

==以下9月6日（周二）股市==

能源危機續影響股滙，滙市波動未停，美滙指數升穿110關 ； 日圓延續弱勢，曾失守143關口，再創超過24年新低。

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美股在勞動節假期後復市，市場對經濟衰退及聯儲局大幅加息的憂慮仍未消退，截至今晨4時，日圓跌1.6%，報142.81；美滙升0.4%，報110.26。道指收市跌173點，報31145點；標指跌16點，收報3908點；納指跌85點或0.74%，收報11544點。

英鎊止跌回穩，曾升0.8%至1.1609美元。布蘭特期油回吐3.04%，收報92.83美元；紐約期油回穩。

美國8月ISM非製造業指數意外上升，市場對聯儲局激進加息的預期升溫，觸發美債息大漲，10年期美債息高見3.353厘，升幅達16.2基點。

俄羅斯總統普京到遠東濱海邊疆地區，視察「東方-2022」聯合軍事演習。中國和印度等13個國家參與，演習目的旨在擊退來自東部方向的侵略。解放軍陸海空三軍首度全程參演，參演兵力超過2000人。

北溪一號繼續無限期關閉，俄羅斯指除非歐盟解除對俄方制裁，否則不會恢復供應天然氣。

英國5年期債息為穿3厘，為2010年2月以來最高；英國30年期債息更單日上升15個基點，升至3.36厘，為2014年7月以來最高。

【歐洲金融浩劫】歐洲步入雷曼時刻 挪威國家石油公司：能源企業恐被追1.5萬億美元孖展

【美股分析】摩根士丹利：美股最大擔憂可能是經濟放緩 標指最熊睇3000點

即市走勢︰

【22：25】道指跌145點，報31172點，納指跌1%

【22：05】道指轉跌233點，納指跌1.2%

【21：40】【美股分析】摩根士丹利：美股最大擔憂可能是經濟放緩 標指最熊睇3000點

【21：30】美國股滙齊升，美滙指數升穿110關，見110.3，美股開市向好，道指開市升96點，納指升0.1%

【21：13】【日圓滙價】日圓退守143再創24年低、兌港元下試5.5 滙豐估日圓有機會跌穿145

【19：16】【歐洲金融浩劫】歐洲步入雷曼時刻 挪威國家石油公司：能源企業恐被追1.5萬億美元孖展

【19：14】【北溪一號】俄羅斯天然氣國企稱恢復供氣取決於西門子能源 西門子反駁「不能理解」

【19：05】道指期貨升201點，納指期貨升0.7%

【12：29】道指期貨升135點，報31447點；標指期貨升18點，報3942點；納指期貨升75點或0.6%，報12179點。

【11：41】【會計監管】安永據報本周就分拆諮詢業務上市進行投票 1.3萬名合伙人料獲逾百萬美元報酬

【10：47】【iPhone 14】蘋果9.8秋季發布會在即 Canalys：iPhone14供應鏈的備貨已與iPhone13相等

【10：43】【美股焦點】Meta旗下Instagram遭愛爾蘭重罰近32億港元 因涉不當處理兒童數據

【09：36】【國際油價】OPEC+減產 沙特︰將續保持警惕 準備好先發制人

==以下9月5日（周一）股市==

美國周一勞動節假期休市，但滙市明顯波動，美滙指數曾高見110.27的20年高位，歐元、英鎊、日圓都在20年以上低位俳徊。因應俄羅斯再度暫停「北溪一號」天然氣運輸，歐洲天然氣價再度急升拖累歐股表現。

歐股收市升跌不一，泛歐指數STOXX 600曾急挫1.89%後跌幅縮窄，收市跌0.62%，德國DAX指數跌2.2%、法國CAC40指數亦跌1.2%，富時100指數則靠穩微升0.09%。

美股指數期貨方面，道指期貨最新升109點、標指期貨升12點。

美元指數走強，歐元低見0.9876的20年低位，英鎊亦曾見1.1444的37年新低，日圓續在140水平以上的逾20低位。本港時間今晨零時50分，美滙指數報109.8，升0.25%；歐元報0.993，跌0.24%；日圓140.53，跌0.23%；英鎊報1.1516，升0.06%。

OPEC+開會討論10月產量，落實每日輕微減產10萬桶，重回8月產量水平，油價顯著向好，紐約期油升3.5%，迫近每桶90美元關口，午市升幅稍收窄至2.6%。

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焦點新聞︰

【解構│環球貨幣戰】儲局9月縮表風暴幾時打到來？人行2月最早未雨綢繆 美滙破110關、英日歐匯價齊創數十年低

【國際油價】OPEC+同意10月石油每日減產10萬桶 逆轉9月增產決定、紐約油價升3%

【北溪一號】Nord Stream淪「No Stream」 歐元兌美元創20年新低、低見0.9880

即市走勢︰

【01：46】德國將保留兩座核電站，以作後備能源供應

德國政府周一表示，將保持剩餘的3座核電站中的兩座可用於發電。保留發電能力的兩座核電站——Isar 2和Neckarwestheim 2核電站發電量均為1400兆瓦，仍將於2022年12月31日與Emsland核電站一起關閉。

若今年冬天出現電力短缺，這兩座核電站將能夠被調用，以作儲備發電設施。並將能夠為製造商和家庭供暖騰出天然氣。經濟部長哈貝克指出，法國的核電能力緊張，而法國在歐洲電力批發市場內與德國相連，此外，乾旱遏制水力發電和火力發電，阻礙煤炭駁船向發電廠的運輸，都可能導致能源危機。

【01：09】俄羅斯能源部長：俄羅斯將在2022年減少約7%的天然氣產量，同時很可能會減少2%的石油產量。

【00：55】德國能源公司Uniper表示，70億歐元後備資金可能會在9月份耗盡，朔爾茨政府同意準備提供支持。

【00：04】德國副總理兼經濟部長哈貝克表示，正式的核電站退出時間將仍然是2022年12月31日，儲備方案考慮到危險的核技術和能源短缺問題。

【23：21】Meta Platform旗下Instagram因兒童數據保護問題，而在愛爾蘭面臨4.02億美元罰款。

【22：45】道指期貨升109點、標指期貨升12點。

【21：45】OPEC+落實減產，紐約期油升逾3.5%，暫報89.94美元；布蘭特期油升3.8%，暫報96.52美元。

【19：45】【英鎊走勢】卓慧思成英國新首相 英鎊創37年低後反彈、兌港元重上9算水平

【19：40】道指期貨升45點，納指期貨跌22點或0.2%

【18：15】道指期貨升114點，納指期貨升2點

【12：43】【TSLA】評級機構紛予Tesla垃圾評級、股東代抱不平 馬斯克回應：穆迪是無關重要的

【12：21】道指期貨升66點，報31378點；標指期貨升6點，報3930點；納指期貨升7點或近0.1%，報12111點。

【12：19】【美元走勢】高盛：日圓兌美元未來3月內料跌至145水平 美元指數升穿110關續創廿年高

【11：27】【TSLA】美國加州大學推馬斯克法律課 教授Stephen Bainbridge：Twitter在收購案佔上風

【10：31】【iPhone 14】蘋果9.8秋季發布會在即 台媒：傳已生產逾3,400萬部iPhone 14 高階機料加價100美元

【10：24】【大行看法】高盛資管張信勵：加息難解通脹、市況將更波動 避險需求推動美元續升

【08：16】【歐洲能源危機】歐盟據報將考慮進行特殊干預 包括設天然氣價格上限、暫停電力衍生品交易

【07：30】【迷因股】3B家居CFO突墮樓身亡 震撼美股市場

【07：30】美股上周五下挫。美股原上升，惟俄羅斯突表示「北溪一號」天然氣管道不會如期重開，美股即時由升370點，倒跌474點，波幅達844點，道指上周五收市跌337點或1.1%，收報31318點，標指跌1.1%，收報3924點，納指跌1.3%，收報11630點。

【能源危機】G7宣布限油價 俄羅斯即無限期停供氣 道指高位跳水844點（不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩