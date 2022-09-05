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【美股期貨】美國周一勞動節假期休市　道指期貨升66點（不斷更新）

股市 12:43 2022/09/05

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美股動態不斷更新

美國周一勞動節假期休市，美股期貨於亞洲時段向好，其中道指期貨升66點，納指期貨升7點或近0.1%。本周除經濟數據外，聯儲局正副主席均會發表講話，將是通脹數據公布前焦點。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】美國8月消費信貸周五出爐　聯儲局正副主席將發表講話　專家：美國10年期債息仍有上升空間（附數據表）

即市走勢︰

【12：43】【TSLA】評級機構紛予Tesla垃圾評級、股東代抱不平　馬斯克回應：穆迪是無關重要的

【12：21】道指期貨升66點，報31378點；標指期貨升6點，報3930點；納指期貨升7點或近0.1%，報12111點。

【12：19】【美元走勢】高盛：日圓兌美元未來3月內料跌至145水平　美元指數升穿110關續創廿年高

【11：27】【TSLA】美國加州大學推馬斯克法律課　教授Stephen Bainbridge：Twitter在收購案佔上風

【10：31】【iPhone 14】蘋果9.8秋季發布會在即　台媒：傳已生產逾3,400萬部iPhone 14　高階機料加價100美元

【10：24】【大行看法】高盛資管張信勵：加息難解通脹、市況將更波動　避險需求推動美元續升

【08：16】【歐洲能源危機】歐盟據報將考慮進行特殊干預　包括設天然氣價格上限、暫停電力衍生品交易

【07：30】【迷因股】3B家居CFO突墮樓身亡　震撼美股市場

【07：30】美股上周五下挫。美股原上升，惟俄羅斯突表示「北溪一號」天然氣管道不會如期重開，美股即時由升370點，倒跌474點，波幅達844點，道指上周五收市跌337點或1.1%，收報31318點，標指跌1.1%，收報3924點，納指跌1.3%，收報11630點。

【能源危機】G7宣布限油價　俄羅斯即無限期停供氣　道指高位跳水844點（不斷更新）

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
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美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

美股 美國聯儲局 標準普爾500指數 美國 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 期貨 港股

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