【美股期貨】美國周一勞動節假期休市　道指期貨升114點（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美國周一勞動節假期休市，美股期貨於亞洲時段向好，其中道指期貨升114點，納指期貨升2點。本周除經濟數據外，聯儲局正副主席均會發表講話，將是通脹數據公布前焦點。

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】美國8月消費信貸周五出爐 聯儲局正副主席將發表講話 專家：美國10年期債息仍有上升空間（附數據表）

即市走勢︰

【18：15】道指期貨升114點，納指期貨升2點

【12：43】【TSLA】評級機構紛予Tesla垃圾評級、股東代抱不平 馬斯克回應：穆迪是無關重要的

【12：21】道指期貨升66點，報31378點；標指期貨升6點，報3930點；納指期貨升7點或近0.1%，報12111點。

【12：19】【美元走勢】高盛：日圓兌美元未來3月內料跌至145水平 美元指數升穿110關續創廿年高

【11：27】【TSLA】美國加州大學推馬斯克法律課 教授Stephen Bainbridge：Twitter在收購案佔上風

【10：31】【iPhone 14】蘋果9.8秋季發布會在即 台媒：傳已生產逾3,400萬部iPhone 14 高階機料加價100美元

【10：24】【大行看法】高盛資管張信勵：加息難解通脹、市況將更波動 避險需求推動美元續升

【08：16】【歐洲能源危機】歐盟據報將考慮進行特殊干預 包括設天然氣價格上限、暫停電力衍生品交易

【07：30】【迷因股】3B家居CFO突墮樓身亡 震撼美股市場

【07：30】美股上周五下挫。美股原上升，惟俄羅斯突表示「北溪一號」天然氣管道不會如期重開，美股即時由升370點，倒跌474點，波幅達844點，道指上周五收市跌337點或1.1%，收報31318點，標指跌1.1%，收報3924點，納指跌1.3%，收報11630點。

【能源危機】G7宣布限油價 俄羅斯即無限期停供氣 道指高位跳水844點（不斷更新）

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華

責任編輯︰梁浩碩