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【美股期貨】歐股全綫下跌、油價升逾3%　美國勞動節假期休市、道指期貨升71點（不斷更新）

股市 21:47 2022/09/05

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美股動態不斷更新

美國周一勞動節假期休市，但匯市明顯波動，美匯指數曾高見110.27的20年高位，歐元、英鎊、日圓都在20年以上低位俳徊。因應俄羅斯再度暫停「北溪一號」天然氣運輸，歐洲天然氣價再度急升拖累歐股表現。德國DAX指數最新跌2%、法國CAC40指數亦跌逾1%，富時100指數則靠穩僅跌約0.1%。

美股指數期貨方面，道指期貨最新升71點、標指期貨微升6點。

美元指數走強，歐元低見0.9876的20年低位，英鎊亦曾見1.1444的37年新低，日圓續在140水平以上的逾20低位。

OPEC+開會討論10月產量，落實每日輕微減產10萬桶，重回8月產量水平，油價顯著向好，紐約期油升3.5%，迫近每桶90美元關口。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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焦點新聞︰

【解構│環球貨幣戰】儲局9月縮表風暴幾時打到來？人行2月最早未雨綢繆　美滙破110關、英日歐匯價齊創數十年低

【國際油價】OPEC+同意10月石油每日減產10萬桶　逆轉9月增產決定、紐約油價升3%

【北溪一號】Nord Stream淪「No Stream」　歐元兌美元創20年新低、低見0.9880

即市走勢︰

【21：45】OPEC+落實減產，紐約期油升逾3.5%，暫報89.94美元；布蘭特期油升3.8%，暫報96.52美元。

【19：45】【英鎊走勢】卓慧思成英國新首相　英鎊創37年低後反彈、兌港元重上9算水平

【19：40】道指期貨升45點，納指期貨跌22點或0.2%

【18：15】道指期貨升114點，納指期貨升2點

【12：43】【TSLA】評級機構紛予Tesla垃圾評級、股東代抱不平　馬斯克回應：穆迪是無關重要的

【12：21】道指期貨升66點，報31378點；標指期貨升6點，報3930點；納指期貨升7點或近0.1%，報12111點。

【12：19】【美元走勢】高盛：日圓兌美元未來3月內料跌至145水平　美元指數升穿110關續創廿年高

【11：27】【TSLA】美國加州大學推馬斯克法律課　教授Stephen Bainbridge：Twitter在收購案佔上風

【10：31】【iPhone 14】蘋果9.8秋季發布會在即　台媒：傳已生產逾3,400萬部iPhone 14　高階機料加價100美元

【10：24】【大行看法】高盛資管張信勵：加息難解通脹、市況將更波動　避險需求推動美元續升

【08：16】【歐洲能源危機】歐盟據報將考慮進行特殊干預　包括設天然氣價格上限、暫停電力衍生品交易

【07：30】【迷因股】3B家居CFO突墮樓身亡　震撼美股市場

【07：30】美股上周五下挫。美股原上升，惟俄羅斯突表示「北溪一號」天然氣管道不會如期重開，美股即時由升370點，倒跌474點，波幅達844點，道指上周五收市跌337點或1.1%，收報31318點，標指跌1.1%，收報3924點，納指跌1.3%，收報11630點。

【能源危機】G7宣布限油價　俄羅斯即無限期停供氣　道指高位跳水844點（不斷更新）

即睇美股收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華

責任編輯︰梁浩碩

美股 美國聯儲局 標準普爾500指數 美國 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 期貨 港股

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